"Ставь лайк!" Как побороть зависимость от соцсетей, рассказала психолог

Способ побороть зависимость от социальных сетей раскрыла в разговоре с “Мослентой” психолог Светлана Ладейщикова. По словам специалиста, аддикция происходит из-за нехватки гормона и нейромедиатора допамина, который в норме вырабатывается во время положительных событий, передает Liter.kz.
Человеку с зависимостью от лайков и просмотров в Сети, как правило, не хватает одобрения и поощрения. Это биохимическая зависимость, – пояснила Ладейщикова.
Она советует обратить внимание на другие вещи, которые могут принести удовольствие, и переключиться на них.
Первый индикатор зависимости – остальные сферы жизни начинают проседать. Необходимо обратить внимание, насколько человек справляется с домом, работой, учебой, – сказала Ладейщикова.
Чтобы проверить себя, можно воспользоваться функцией просмотра экранного времени на смартфоне для контроля активности в соцсетях.
В некоторых случаях активный постинг нельзя считать тревожным признаком, отметила специалист. У некоторых людей с нарциссическим складом характера есть потребность находиться в центре внимания и быть на виду. Если человек часто делится событиями из своей жизни онлайн, но при этом социально активен и его все устраивает, то помощь специалиста ему не нужна, подчеркнула Ладейщикова.
Ранее негативные последствия зависимости от соцсетей назвала психолог Анастасия Готовцева. Она отметила, что к ней нередко обращаются семейные пары на грани развода, в которых один партнер сидит в социальных сетях, а другой чувствует себя брошенным.
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