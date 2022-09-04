Растрогавшему соцсети казахстанскому пенсионеру подарили машину

Пенсионеру из Павлодара, попавшему в ДТП на стареньком "запорожце", подарили автомобиль, передает корреспондент Tengrinews.kz.Ключи и документы от своего, теперь уже бывшего "запорожца", пожилому павлодарцу подарил врач из Семея Асылбек Андабаев.Видео момента передачи авто семейчанин выложил на своей странице в Instagram."Как и обещал, сегодня вручил ключи от машины. Дедушка довольный. Делайте добро, и оно вам непременно вернется!" - написал автор.Мужчина рассказал корреспонденту Tengrinews.kz, что в прошлый четверг вернулся с учебных курсов из России, затем был занят работой."Как и обещал, в эти выходные доставил автомобиль. Дедушка был очень растроган, чуть не заплакал. Говорит, что очень волновался, час ждал нас у подъезда, пока мы были в пути. Автомобиль в хорошем состоянии, все документы и ключи дедушке отдал. Ему теперь остается оформить страховку. Сказал, что будет ездить осторожней", - рассказал Асылбек Андабаев.По словам 85-летнего Ефима Никитича Купина, подарком он очень доволен."Конечно, я рад. Будем с женой ездить на дачу, за грибами, на рыбалку. Машина новее моей, очень хорошая, а моя ушла в утиль. За руль я пока не садился, потому что еще права не забрал и за поврежденную иномарку еще не рассчитался. Она сейчас в ремонте, как только ее восстановят, оплачу ремонт, а что останется, отдам в благотворительный фонд на лечение тяжелобольных детей. Это же деньги, не мной заработанные, это деньги народа, я их верну, чтобы людям тоже помочь", - сказал павлодарец.Напомним, казахстанцев растрогало видео с расстроенным пожилым павлодарцем у разбитого после ДТП "запорожца". Люди решили ему помочь и организовали сбор помощи. За три часа было собрано почти два миллиона тенге. После открытия личного счета неравнодушные пользователи стали перечислять деньги на карту пенсионеру. Спустя сутки пожилой павлодарец поблагодарил всех, кто проявил к нему сочувствие и оказал помощь. Собранную сумму дедушка решил не афишировать, но сказал, что собранных средств достаточно, и попросил прекратить сбор.