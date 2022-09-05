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Пожары в Костанайской области: жителей еще одного села эвакуируют

Просмотров:44 Опубликовано: Сегодня, 11:55
Пожары в Костанайской области: жителей еще одного села эвакуируют
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Жителей села Баганалы в Костанайской области эвакуируют из-за угрозы перехода огня в населенный пункт, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС.

"Проводится перегруппировка сил и средств на защиту села Баганалы с других участков в связи с угрозой перехода огня с лесного массива в село Баганалы из-за усиления ветра. Пожар низовой, местами верховой, в связи с чем местными исполнительными органами проводится эвакуация населения из села Баганалы (население - 351 человек, 111 дворов) в село Казанбасы, на месте работают 10 единиц техники и 52 человека личного состава МЧС, 4 воздушных судна (МЧС - 3, Минобороны - 1), МИО - 5 единиц техники, 14 человек, МО - 9 единиц техники, НГ - 400 человек", - говорится в сообщении.

По данным министерства, производится тушение на пяти участках: в районе сел Аманкарагай, Лесное, Озерное, Баганалы и Калинино, в лесной зоне, общая протяженность кромки - 5 километров. Всего пострадало жилых домов - 91, из них 85 в селе Аманкарагай и шесть в селе Озерный.

"В тушении пожара задействованы силы и средства: 224 единицы техники, 7 воздушных судов (МЧС - 4 вертолета, КазАвиаЛесохрана - 1 самолет Ан-2, МО - 2 вертолета), 5 пожарных поездов, 2193 человека личного состава: МЧС - 82 единицы техники, 418 человек личного состава, 4 вертолета с водосливными устройствами (ДЧС Нур-Султана, Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей, воинской части 52859 (Караганда); МВД - 61 единица техники, 1000 человек личного состава; МО - 1 единица техники, 175 человек личного состава, 2 вертолета с водосливными устройствами; МЭГПР (РГКП "КазАвиаЛесохрана" и Лесхоз) - 42 единицы техники, 118 человек, 1 воздушное судно; местные исполнительные органы - 38 единиц техники, 123 человека; ДПФ, волонтеры - 338 человек; КТЖ - 5 пожарных поездов, 21 человек", - добавили в МЧС.

В тушении пожара, а также для охраны общественного порядка дополнительно привлечены 300 человек личного состава МВД.

Получилили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести 10 человек (5 человек населения, включая одного несовершеннолетнего, 1 работник лесхоза, 1 работник акимата, 3 сотрудника МЧС), они отпущены домой, один человек 1935 года рождения погиб.

С момента начала тушения пожара проведено 93 сброса воды.

4 сентября площадь пожара превысила 43 тысячи гектаров. Общая площадь лесного хозяйства - 107 257 гектаров. В связи с угрозой населенным пунктам проведена эвакуация 1841 человека из села Озерное (250 человек), северной части села Аманкарагай (1000 человек), села Калинино (228 человек) и села Лесное (363 человека).

Местными исполнительными органами организовано размещение эвакуированных в Аулиекольской средней школе и Аулиекольской школе-интернате, обеспечение их питанием, в эвакопунктах находится 66 человек, остальные вернулись в свои дома и размещены по родственникам.

В селе Новонеженка силами воинской части 52859 МЧС развернуты палатки для приема пострадавшего населения.

В готовности находятся три воздушных судна МО в Нур-Султане с водосливными устройствами.

В Нур-Султане также по инициативе депутатов Мажилиса формируется колонна с гуманитарной помощью для пострадавших.

Всего в Костанайской области одновременно проводится тушение трех природных пожаров.

По фактам лесных пожаров в Костанайской области органами внутренних дел возбуждены уголовные дела по статьям 341 Уголовного кодекса ("Уничтожение или повреждение лесов") и 204, части 2 ("Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества").


Источник: tengrinews.kz
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