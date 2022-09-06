Когда начнут начислять деньги на спецсчета детей в Казахстане

В правительстве утвердили Общенациональный план мероприятий по исполнению поручений Президента, которые он озвучил в Послании народу Казахстана 1 сентября, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Подробности плана на заседании правительства озвучил министр национальной экономики Алибек Куантыров.



План содержит предложения по поэтапному отказу от госрегулирования цен и тарифов, за исключением монопольных и олигопольных рынков. Для перехода на новую тарифную политику "Тариф в обмен на инвестиции", по его словам, будет проведена работа по обновлению концепции регулирования сферы естественных монополий.



С 1 января 2024 года, по его словам, планируется запуск проекта "Нацфонд - детям", предполагающего отчисление 50 процентов от ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет, без права досрочного снятия, с возможностью их последующего использования на приобретение жилья и получения образования.



"В целях решения проблем аварийных и трехсменных школ в рамках нового нацпроекта "Комфортная школа" до 2025 года будут построены школы на 800 тысяч ученических мест.



В сфере здравоохранения в целях удовлетворения нужд сельских жителей страны разрабатывается нацпроект "Модернизация сельского здравоохранения". Будут выработаны меры по комплексному улучшению медицинской инфраструктуры.



Будут приняты законодательные поправки, предусматривающие введение моратория на повышение пенсионного возраста для женщин до 2028 года, с фиксацией 61 года как установленного возраста, и увеличение с 1 января 2023 года продолжительности периода назначения выплат по уходу за ребенком до полутора лет.



Размер социальных выплат при потере работы для участников системы социального страхования из ГФСС будет увеличен до 45 процентов от среднемесячного дохода", - сообщил Куантыров.



В целях перезагрузки фискального регулирования в 2023 году будет разработан проект нового Налогового кодекса. Для дальнейшего сокращения бюрократии в бюджетном планировании и совершенствования межбюджетных отношений будет разработан новый Бюджетный кодекс.



Будет принят закон "О государственных закупках", предусматривающий в том числе приоритет качества над минимальной ценой закупаемых товаров, работ и услуг.



"Ежегодно не менее 7 процентов от чистого дохода фонда "Самрук-Казына" будет перечисляться в общественный фонд "Қазақстан халқына". Соответствующий документ планируется принять до конца года. Будет переформатирована деятельность Фонда "Самрук-Казына" в инвестора, владеющего только мажоритарным пакетом акций компаний в стратегически важных секторах.



Для внедрения инвестиционной визы зарубежным бизнесменам, единовременно инвестировавшим более 300 тысяч долларов в экономику страны, будут внесены изменения в Концепцию миграционной политики и закон "О миграции населения", - сказал Куантыров.



Также он анонсировал пересмотр системы отбора и увольнения госслужащих. Агентство по делам государственной службы будет преобразовано в полноценный институт стратегического HR.



В план также вошли вопросы обеспечения правопорядка. Куантыров отметил, что в стране разработают программный документ по борьбе с наркоманией, для совершивших тяжкие преступления ужесточат уголовную ответственность и исключат условно-досрочное освобождение.



"Представленный проект Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства охватывает все поставленные Президентом задачи. Всем госорганам и акиматам необходимо незамедлительно приступить к его исполнению. Первые руководители государственных органов должны обеспечить качественное и своевременное исполнение мероприятий плана", - дал поручения премьер-министр Алихан Смаилов.