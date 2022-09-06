В России сняли ограничения на экспорт сахара. Сколько он теперь стоит в Казахстане

С 1 сентября Россия разрешила экспорт сахара в страны ЕАЭС.
В России сняли ограничения на вывоз сахара. Казахстанские предприятия уже заключили договоры с компаниями-поставщиками на покупку 14 тысяч тонн белого песка. Поставки ожидают в ближайшее время. Есть ли сахар в магазинах и по какой цене, рассказывается в сюжете "31 канала".
С первого сентября в России перестали действовать ограничения на экспорт сахара. А значит, белый песок начнут поставлять в нашу страну. Казахстанские предприниматели уже заключили контракты на закуп 14 тысяч тонн белого песка, сообщили в Минсельхозе.
"Балансовый объём, согласованный со странами-союзниками в рамках ЕАЭС – 168 тысяч тонн. Поступит ли этот объём до конца года, зависит от российских компаний-поставщиков. На сегодняшний день между поставщиками имеется договорённость о поставке сахара в сентябре в объёме 14 тысяч тонн", – говорится в сообщении ведомства.
Ожидается, что в этом месяце казахстанские предприятия произведут 30 тысяч тонн сахара, в запасниках имеется чуть больше 32 тысяч тонн. Месячная потребность граждан в сладком продукте составляет 44 тысяч тонн. Потому дефицита не возникнет, говорят специалисты.
Сейчас такого ажиотажа, как раньше, в магазинах нет. Но социальный сахар в Шымкенте всё ещё продают по килограмму в руки. Стоит он 480 тенге. На рынках и в магазинах у дома цена разнится: в одних килограмм белого песка можно купить по 560, в других дороже – по 680. Оптом дешевле, но такого большого спроса нет.
"Две недели назад где-то спал ажиотаж, – сообщила продавец Жанат Кызжибекова. – Раньше мешками брали – не успевали закупать. Сейчас реже берут, в мешке килограмм сахара выходит 530-540 тенге. Выгоднее".
Цена на белый сахар в разрезе регионов разная. В Алматы в некоторых магазинах у дома его продают и по 800 тенге за килограмм, в Караганде за этот же вес просят в среднем 540 тенге, в Костанае доходит до 595 тенге за кило.
Снизится ли стоимость белого песка на самом деле, будет известно после первых поставок российского сахара.
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