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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В России сняли ограничения на экспорт сахара. Сколько он теперь стоит в Казахстане

Просмотров:46900 Опубликовано: 6-09-2022, 11:10
В России сняли ограничения на экспорт сахара. Сколько он теперь стоит в Казахстане
Иллюстративное фото
С 1 сентября Россия разрешила экспорт сахара в страны ЕАЭС.

В России сняли ограничения на вывоз сахара. Казахстанские предприятия уже заключили договоры с компаниями-поставщиками на покупку 14 тысяч тонн белого песка. Поставки ожидают в ближайшее время. Есть ли сахар в магазинах и по какой цене, рассказывается в сюжете "31 канала".

С первого сентября в России перестали действовать ограничения на экспорт сахара. А значит, белый песок начнут поставлять в нашу страну. Казахстанские предприниматели уже заключили контракты на закуп 14 тысяч тонн белого песка, сообщили в Минсельхозе.

"Балансовый объём, согласованный со странами-союзниками в рамках ЕАЭС – 168 тысяч тонн. Поступит ли этот объём до конца года, зависит от российских компаний-поставщиков. На сегодняшний день между поставщиками имеется договорённость о поставке сахара в сентябре в объёме 14 тысяч тонн", – говорится в сообщении ведомства.

Ожидается, что в этом месяце казахстанские предприятия произведут 30 тысяч тонн сахара, в запасниках имеется чуть больше 32 тысяч тонн. Месячная потребность граждан в сладком продукте составляет 44 тысяч тонн. Потому дефицита не возникнет, говорят специалисты.

Сейчас такого ажиотажа, как раньше, в магазинах нет. Но социальный сахар в Шымкенте всё ещё продают по килограмму в руки. Стоит он 480 тенге. На рынках и в магазинах у дома цена разнится: в одних килограмм белого песка можно купить по 560, в других дороже – по 680. Оптом дешевле, но такого большого спроса нет.

"Две недели назад где-то спал ажиотаж, – сообщила продавец Жанат Кызжибекова. – Раньше мешками брали – не успевали закупать. Сейчас реже берут, в мешке килограмм сахара выходит 530-540 тенге. Выгоднее".

Цена на белый сахар в разрезе регионов разная. В Алматы в некоторых магазинах у дома его продают и по 800 тенге за килограмм, в Караганде за этот же вес просят в среднем 540 тенге, в Костанае доходит до 595 тенге за кило.

Снизится ли стоимость белого песка на самом деле, будет известно после первых поставок российского сахара.


Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 3 )

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Vaciliy (Посетители) 6 сентября 2022 21:09
Ха-ха!!! У нас в Актау, минимум 750 тенге за кило! И это в дешевом магазине. Может где-то и продают его по 550, но где? И сколько? 1 кг в руки?!!!
 
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  • Foxy-Hell
 ЁмоЁ (Посетители) 6 сентября 2022 16:01
Так где ж сахар?... Дык везут ышчё, километраж накручивает, привезут цену накрутят... crazy
 
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Darkman (Посетители) 6 сентября 2022 12:58
Интересная новость. Если кратко, то можно прочесть только название статьи и последний абзатц))).
 
 

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