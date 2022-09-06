Министр рассказал о планах по газификации севера Казахстана

Министр энергетики Болат Акчулаков рассказал о планах по газификации северных регионов Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Оба эти проекта (продление газопровода "Сарыарка" и импорт российского газа. - Прим.) взаимодополняющие, а не взаимоисключающие. Было решение продлить газопровод "Сарыарка" второй и третьей очередью в Кокшетау и Петропавловск. Расчеты были проверены, мощность трубы это все позволяет", - объяснил Акчулаков, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах правительства.



Но, по его словам, соединение северных регионов с восточными потребует импорта российского газа.



"В противном случае мы смотрим вариант газификации востока через север. Как вариант - продолжение новой трубы через Нур-Султан маршрутом до востока, либо вариант Костанай - Тобол и дальше. Это немного короче, но надо его в любом случае соединить с "Сарыаркой". В определенных моментах мы должны иметь возможность переключаться на разный газ.



Мы ведем расчеты. Решаем продолжение газопровода на север, в Кокшетау и Петропавловск. Переговоры с Россией продолжаются по этому вопросу", - добавил министр.