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После проверок видео с ЕНТ 137 казахстанцев лишили грантов

Просмотров:28 Опубликовано: Сегодня, 14:59
После проверок видео с ЕНТ 137 казахстанцев лишили грантов
Иллюстративное фото
137 казахстанцев лишись грантов после проверок видеозаписей c ЕНТ. Об этом рассказал директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев, передает Tengrinews.kz.

"На данный момент по итогам просмотра видео аннулированы результаты ЕНТ 153 тестируемых, из которых 137 являются обладателями образовательных грантов. Мы уже приняли соответствующие меры, и их свидетельства о гранте признаны НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ", - сообщил Емелбаев.

По его словам, в отношении сотрудников Национального центра тестирования проводятся служебные проверки, направляются письма в соответствующие госорганы для дальнейших работ.

"В этом году 327 выпускников лишились возможности сдать ЕНТ из-за попытки пронести запрещенные предметы во время запуска на тестирование. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 322 человека", - поделился директор НЦТ.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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strana.kz (Посетители) Сегодня, 15:05
как вообще проходит процедура выделения грантов. кому? отличникам?
тогда почему троешники получили гранты?
 
 

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