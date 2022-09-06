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Фото со спящими на земле пожарными растрогало казахстанцев

Просмотров:322 Опубликовано: Сегодня, 17:07
Фото со спящими на земле пожарными растрогало казахстанцев
Фото: Instagram/semey_city_
В Костанайской области пятый день борются с природными пожарами. В социальных сетях появилось фото пожарных, которые в спальных мешках спят прямо на земле, сообщает zakon.kz.

Снимок опубликовали в одном из Instagram-пабликов.

Пользователи Сети пожелали уставшим пожарным здоровья и скорейшего возвращения в свои семьи, а также высоких зарплат:

«Даже нету палатки»,

«Героям слава и низкий поклон!»

«Какой тяжелый у них труд. Герои!»

«Самая опасная и вредная работа!»

«Низкий вам поклон! Здоровья вам и вашим близким!»

«Пусть не заболеют и вернутся домой здоровыми! Настоящие трудяги!»

«Вот они — настоящие защитники народа, природы! Здоровья вам всем! Берегите себя и всех нас!»

«Дай Бог им здоровья и высокую зарплату! Спасибо, ребята, за ваш труд! Вы — герои наших дней!»

«Если за спасение ребенка квартиру дают, то за спасение целых сел и городов, безусловно, должны выдавать!»

«Вот кому нужно повышать зарплаты! Спасибо вам большое за ваш нелегкий труд! Низкий вам поклон за ваш тяжелейший труд! Здоровья, счастья, успехов, благополучия, удачи, долгих лет вам!»

В двух регионах страны – Костанайской и Восточно-Казахстанской областях – на протяжении нескольких дней тушат природные пожары.

2 сентября на территории двух лесничеств Костанайской области произошли пожары, площадь которых 4 сентября превысила 43 тыс. га. Были эвакуированы жители нескольких районов. В результате пожаров пострадали 11 человек, один – погиб. В связи с ЧП регион с рабочим визитом посетил президент Касым-Жомарт Токаев, который оценил ход работ по ликвидации природных пожаров в Аулиекольском районе. По словам главы МЧС РК Юрия Ильина, пожары будут локализованы в ближайшие два дня.


Источник: zakon.kz
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