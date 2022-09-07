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Виновных в дефиците дизтоплива назвал Алихан Смаилов

Просмотров:230 Опубликовано: Сегодня, 09:47
Виновных в дефиците дизтоплива назвал Алихан Смаилов
Фото: drivenn.ru
Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам сдерживания роста цен на социально значимые продукты питания, а также обеспечения внутреннего рынка горюче-смазочными материалами и углем, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Primeminister.kz.

В ходе обсуждения вопросов обеспечения внутреннего рынка топливом Алихан Смаилов подчеркнул, что напряженная ситуация вокруг горюче-смазочных материалов (ГСМ) сложилась из-за отсутствия должной координации между центром и регионами.

В частности, по его словам, со стороны Министерства энергетики и «КазМунайГаза» (КМГ) нет четкой синхронизации по логистике, отгрузке с нефтеперерабатывающих заводов и необходимым объемам нефтепродуктов в регионах. Кроме того, компания «Казахстан темир жолы» не смогла обеспечить своевременную поставку цистерн на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и не скорректировала графики подачи подвижного состава.

«Несмотря на введенный запрет, бензин и дизельное топливо вывозились под видом других товаров. К примеру, экспорт печного топлива вырос в 11 раз. Это означает, что со стороны Министерства энергетики нет должного контроля за данным вопросом», – сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр также добавил, что при попустительстве со стороны «КазМунайГаза» частными «давальцами», не являющимися недропользователями, осуществлялась переработка нефти на НПЗ, что привело к продаже нефтепродуктов по завышенным ценам.

Алихан Смаилов подчеркнул, что из-за отсутствия четкого механизма определения операторов льготного ГСМ в регионах создаются условия для выбора «привилегированных» компаний. Кроме того, Минэнерго не установлена предельная стоимость льготного топлива, поэтому цена формируется на усмотрение оператора.

«Все эти факты привели к искусственной нехватке дизтоплива в регионах и росту цен», – отметил премьер-министр, добавив, что за допущенные пробелы в работе к строгой дисциплинарной ответственности были привлечены уполномоченные лица Минэнерго, КМГ, ТОО «Petrosun» и Атырауского НПЗ.

Для исключения непродуктивных посредников Алихан Смаилов поручил нормативно урегулировать вопросы обеспечения сельхозпроизводителей льготным ГСМ с установлением предельной суммы маржи и конечной стоимости.

«Приоритет должен отдаваться компаниям, имеющим заправочные станции в районах и отдаленных населенных пунктах», – отметил Алихан Смаилов.

Кроме того, премьер-министр поручил обеспечить рациональную логистику ГСМ, в том числе для нужд сельского хозяйства, от НПЗ до хранилищ и автозапровочных станций (АЗС) в регионах, рассмотреть вопрос снижения железнодорожных тарифов для транспортировки ГСМ в период посевной и уборочной кампаний, а также создать региональные комиссии по контролю за нефтебазами и мелкими АЗС для недопущения необоснованного повышения цен и перетоков нефтепродуктов.

В части обеспечения регионов углем глава Правительства поручил заблаговременно проработать вопрос недопущения необоснованного роста розничных цен на местах и принять незамедлительные меры по плановой поставке твердого топлива, особенно в отдаленные районы.


Источник: azattyq-ruhy.kz
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