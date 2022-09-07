Новые виды виз появятся в Казахстане

В Казахстане введут инвестиционные визы и визы для ценных навыков, предусматривающие особые условия для получающих их иностранцев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда.



Как отметили в министерстве, в Послании Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 1 сентября был представлен новый пакет мер по повышению эффективности миграционной политики страны.



"В целях их реализации в рамках новой концепции миграционной политики на предстоящие пять лет будет предусмотрено внедрение в республике виз для ценных навыков и инвестиционных виз, предусматривающих особые условия для получающих их иностранцев", - говорится в сообщении.



В рамках новой концепции будет предусмотрен механизм привлечения 100 лучших иностранных специалистов по часто привлекаемым и одновременно дефицитным для Казахстана профессиям. Задачей этих специалистов станет трансфер знаний и подготовка казахстанцев, занятых на производстве.



Для них будет введена "Виза для ценных навыков" с видом на жительство и сформирован регулярно обновляемый рейтинг ценных навыков (дефицитные профессии и специальности) для опережающей подготовки казахстанских кадров.



Также в проекте новой концепции будут изменены подходы к бизнес-иммиграции.



"Исходя из опыта стран ОЭСР, предлагается пересмотреть условия получения инвестиционных и деловых виз для иностранных бизнесменов, единовременно инвестировавших 300 тысяч долларов в экономику Казахстана. "Инвестиционная виза" будет давать право на 10-летний вид на жительство. Владелец визы сможет регистрировать бизнес, владеть собственностью, проводить финансовые операции. Это сделает более реалистичной цель привлечения в Казахстан до 100 бизнесменов-инвесторов в год, особенно в области развития креативной индустрии", - отметили в Минтруда.



Кроме того, в целях развития образовательной иммиграции в концепции будет предусмотрено:



- расширение страновой образовательной инфраструктуры через вовлечение ведущих зарубежных образовательных учреждений в программу академической мобильности и дальнейшее развитие практики двудипломного образования;

- привлечение 100 лучших преподавателей по востребованным специальностям и ученых по востребованным технологиям. При этом для иностранных ученых и преподавателей будут предусмотрены долгосрочные (до 10 лет) «Научно-педагогические визы» с предоставлением права получения вида на жительство, а в последующем и гражданства Казахстана.



Реализация этой стратегической задачи позволит повысить престиж казахстанской высшей школы и науки, интеллектуальный и творческий потенциал казахстанцев и, в конечном итоге, создать условия для инновационного развития человеческого капитала Казахстан, подчеркнули в министерстве.



Напомним, Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат Парламента. Основной блок речи Главы государства был посвящен социально-экономическому развитию страны.



Озвучивая Послание, Президент заявил, что у зарубежных бизнесменов появится возможность получить 10-летнюю визу и вид на жительство в Казахстане.