В МВД рассказали, какие авто, завезенные до 1 сентября, не попадут под легализацию, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



Как сообщили в ведомстве, сейчас формируются поправки в законодательные акты, позволяющие гражданам провести легализацию ввезенных иностранных автомобилей на приемлемых для них условиях. Уже проработаны вопросы обмена информацией между МВД, КГД и Погранслужбой КНБ. Сведения по таким автомобилям обобщаются для исключения легализации авто, ввезенных после установленного срока.



"Предварительно можно сказать, что, кроме автомобилей, ввезенных в Казахстан после 1 сентября текущего года, под легализацию не попадут автомобили:



- находящиеся в розыске по криминальным учетам;

- имеющие юридические или судебные обременения;

- не снятые в установленном порядке с учета в стране прежней регистрации;

- с правосторонним расположением органов управления;

- не прошедшие полную таможенную очистку либо владельцы которых не имеют регистрационных и правоустанавливающих документов", - отметили в министерстве.



Также в целях исключения регистрации криминального автотранспорта информация по всем легализуемым автомобилям будет сверяться с правоохранительными и таможенными органами стран прежней регистрации.



"Еще раз призываем граждан соблюдать законодательство при приобретении автомобилей, обязательно проверять их юридическую чистоту, в том числе для дальнейшей возможности регистрации и эксплуатации автотранспорта в Казахстане", - добавили в ведомстве.



Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев поручил провести легализацию иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября текущего года. Глава государства подчеркнул, что стоимость платежей за первичную регистрацию и утилизацию не должна превышать 200-250 тысяч тенге.