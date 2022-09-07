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Какие авто, завезенные до 1 сентября, не попадут под легализацию

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:14
Какие авто, завезенные до 1 сентября, не попадут под легализацию
Фото из открытых источников
В МВД рассказали, какие авто, завезенные до 1 сентября, не попадут под легализацию, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в ведомстве, сейчас формируются поправки в законодательные акты, позволяющие гражданам провести легализацию ввезенных иностранных автомобилей на приемлемых для них условиях. Уже проработаны вопросы обмена информацией между МВД, КГД и Погранслужбой КНБ. Сведения по таким автомобилям обобщаются для исключения легализации авто, ввезенных после установленного срока.

"Предварительно можно сказать, что, кроме автомобилей, ввезенных в Казахстан после 1 сентября текущего года, под легализацию не попадут автомобили:

- находящиеся в розыске по криминальным учетам;
- имеющие юридические или судебные обременения;
- не снятые в установленном порядке с учета в стране прежней регистрации;
- с правосторонним расположением органов управления;
- не прошедшие полную таможенную очистку либо владельцы которых не имеют регистрационных и правоустанавливающих документов", - отметили в министерстве.

Также в целях исключения регистрации криминального автотранспорта информация по всем легализуемым автомобилям будет сверяться с правоохранительными и таможенными органами стран прежней регистрации.

"Еще раз призываем граждан соблюдать законодательство при приобретении автомобилей, обязательно проверять их юридическую чистоту, в том числе для дальнейшей возможности регистрации и эксплуатации автотранспорта в Казахстане", - добавили в ведомстве.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев поручил провести легализацию иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября текущего года. Глава государства подчеркнул, что стоимость платежей за первичную регистрацию и утилизацию не должна превышать 200-250 тысяч тенге.


Источник: Tengrinews.kz
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