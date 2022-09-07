Wildberries в Казахстане не возвращает деньги клиентам, снова ссылаясь на технический сбой

Астанчане вызывают полицию в пункты выдачи заказов маркетплейса Wildberries, в надежде вернуть свои деньги за бракованные товары или которые не подошли. Но деньги компания казахстанцам не возвращает, ссылаясь на технический сбой в системе сайта, передает ИА «NewTimes.kz».Жительница Нур-Султана Дана Турлыбаева (имя и фамилия изменены по ее просьбе) в июле купила через приложение Wildberries штору для ванной комнаты. По ее словам, не стала проверять в пункте выдачи товаров и согласилась, чтобы с ее банковской карты списали деньги. У компании можно оплачивать по факту получения товара, привязав карту на сайте. Но штора оказалась бракованной: не были пробиты отверстия для колец и ее размер не соответствовал описанию на сайте. На следующий день был сделан возврат. Деньги обещали вернуть в течение двух недель. Но этого не произошло даже спустя месяц, а потом и полтора.В службе поддержки Wildberries все объяснили техническим сбоем на сайте, что заказ не отображается корректно и надо просто ждать.«На данный момент в вашем регионе наблюдается технический сбой, при котором информация об активных доставках не является актуальной. На данный момент товар с данным артикулом в системе еще со статусом «Принято». Как только товар станет со статусом «Отказ», вам будут возвращены денежные средства», — сообщили в службе поддержки Wildberries.Но деньги не вернули, тогда Дана Турлыбаева обратилась в пункт выдачи заказов. Там она увидела объявление про возвраты денег за товары, которые люди не могут получить назад и вызывают даже полицию, чтобы разобраться в ситуации. Ей показали сообщение от руководства пункта выдачи заказов Wildberries, которое полностью снимает с себя ответственность за происходящее.«Постарайтесь объяснить, что Вы элемент доставки. ПВЗ работает для выдачи товара покупателям и приемки товара, если что-то не подошло. Ваша задача принять вещь на возврат. Дальнейшие действия от Вас не зависят. Если возникает задержка с возвратом денежных средств, необходимо обратиться в службу поддержки через обращения или чат поддержки на сайте. Клиенты также в праве обратиться в комитет по защите прав потребителей», — сказано в сообщении.Также в Jusan банке, через который проводилась оплата за товар, сказали, что ничего не могут сделать с платежом через это приложение и надо обращаться в полицию: писать заявление о мошенничестве.Это не первый раз, когда Wildberries оказывается в центре скандала. В 2020 году в комитет по защите прав потребителей министерства торговли и интеграции РК поступило более 90 жалоб в отношении интернет-магазина на сумму 3,9 млн тенге.В результате принятых мер деньги вернули 66 потребителям на сумму 3,2 млн тенге. Остальным потребителям обещали вернуть деньги до конца октября 2020 года. Тогда компания тоже все объясняла техническими проблемами, связанными с банком, обслуживающим счета Wildberries.