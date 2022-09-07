Wildberries в Казахстане не возвращает деньги клиентам, снова ссылаясь на технический сбой

Астанчане вызывают полицию в пункты выдачи заказов маркетплейса Wildberries, в надежде вернуть свои деньги за бракованные товары или которые не подошли. Но деньги компания казахстанцам не возвращает, ссылаясь на технический сбой в системе сайта, передает ИА «NewTimes.kz».
Жительница Нур-Султана Дана Турлыбаева (имя и фамилия изменены по ее просьбе) в июле купила через приложение Wildberries штору для ванной комнаты. По ее словам, не стала проверять в пункте выдачи товаров и согласилась, чтобы с ее банковской карты списали деньги. У компании можно оплачивать по факту получения товара, привязав карту на сайте. Но штора оказалась бракованной: не были пробиты отверстия для колец и ее размер не соответствовал описанию на сайте. На следующий день был сделан возврат. Деньги обещали вернуть в течение двух недель. Но этого не произошло даже спустя месяц, а потом и полтора.
В службе поддержки Wildberries все объяснили техническим сбоем на сайте, что заказ не отображается корректно и надо просто ждать.
«На данный момент в вашем регионе наблюдается технический сбой, при котором информация об активных доставках не является актуальной. На данный момент товар с данным артикулом в системе еще со статусом «Принято». Как только товар станет со статусом «Отказ», вам будут возвращены денежные средства», — сообщили в службе поддержки Wildberries.
Но деньги не вернули, тогда Дана Турлыбаева обратилась в пункт выдачи заказов. Там она увидела объявление про возвраты денег за товары, которые люди не могут получить назад и вызывают даже полицию, чтобы разобраться в ситуации. Ей показали сообщение от руководства пункта выдачи заказов Wildberries, которое полностью снимает с себя ответственность за происходящее.
«Постарайтесь объяснить, что Вы элемент доставки. ПВЗ работает для выдачи товара покупателям и приемки товара, если что-то не подошло. Ваша задача принять вещь на возврат. Дальнейшие действия от Вас не зависят. Если возникает задержка с возвратом денежных средств, необходимо обратиться в службу поддержки через обращения или чат поддержки на сайте. Клиенты также в праве обратиться в комитет по защите прав потребителей», — сказано в сообщении.
Также в Jusan банке, через который проводилась оплата за товар, сказали, что ничего не могут сделать с платежом через это приложение и надо обращаться в полицию: писать заявление о мошенничестве.
Это не первый раз, когда Wildberries оказывается в центре скандала. В 2020 году в комитет по защите прав потребителей министерства торговли и интеграции РК поступило более 90 жалоб в отношении интернет-магазина на сумму 3,9 млн тенге.
В результате принятых мер деньги вернули 66 потребителям на сумму 3,2 млн тенге. Остальным потребителям обещали вернуть деньги до конца октября 2020 года. Тогда компания тоже все объясняла техническими проблемами, связанными с банком, обслуживающим счета Wildberries.
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