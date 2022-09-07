Лифт с пассажирами сорвался с 6-метровой высоты в банном комплексе в Нур-Султане

В Сети появилась жалоба на сотрудников банного комплекса «Керемет», которые снимают с себя ответственность за сорвавшийся с высоты лифт, передает ИА «NewTimes.kz».



Как пишут очевидцы, лифт сорвался с шестиметровой высоты, с открытыми дверьми. На момент падения в нем находилось восемь человек, один из которых едва не погиб.



«Его вовремя одернули, когда он собирался выходить! Пыль столбом! Дирекция бани и обслуживающая компания переводят стрелки друг на друга и в итоге виноватыми назвали самих пассажиров. Не сработали никакие уловители. Повезло только тем, что лифт сорвался не со слишком большой высоты», − говорится в описании к публикации в группе «Астана - Что? Где? Когда?» в Facebook.



Автор поста просит компетентные органы привлечь к уголовной ответственности всех, кто причастен к обслуживанию данного лифта.



В пресс-службе ДЧС Нур-Султана сообщили, что 5 сентября в 23.26 спасательный отряд выезжал на вызов о застрявших в лифте людей в БК «Керемет».



«По прибытии спасателей установлено, что дверь лифта не открывается. Приступив к проведению аварийно-спасательной операции дверь лифта была вскрыта, в итоге спасено 8 человек», − прокомментировали в ДЧС.