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Лифт с пассажирами сорвался с 6-метровой высоты в банном комплексе в Нур-Султане

Просмотров:732 Опубликовано: Сегодня, 14:44
Лифт с пассажирами сорвался с 6-метровой высоты в банном комплексе в Нур-Султане
Коллаж: ИА «NewTimes.kz»
В Сети появилась жалоба на сотрудников банного комплекса «Керемет», которые снимают с себя ответственность за сорвавшийся с высоты лифт, передает ИА «NewTimes.kz».

Как пишут очевидцы, лифт сорвался с шестиметровой высоты, с открытыми дверьми. На момент падения в нем находилось восемь человек, один из которых едва не погиб.

«Его вовремя одернули, когда он собирался выходить! Пыль столбом! Дирекция бани и обслуживающая компания переводят стрелки друг на друга и в итоге виноватыми назвали самих пассажиров. Не сработали никакие уловители. Повезло только тем, что лифт сорвался не со слишком большой высоты», − говорится в описании к публикации в группе «Астана - Что? Где? Когда?» в Facebook.

Автор поста просит компетентные органы привлечь к уголовной ответственности всех, кто причастен к обслуживанию данного лифта.

В пресс-службе ДЧС Нур-Султана сообщили, что 5 сентября в 23.26 спасательный отряд выезжал на вызов о застрявших в лифте людей в БК «Керемет».

«По прибытии спасателей установлено, что дверь лифта не открывается. Приступив к проведению аварийно-спасательной операции дверь лифта была вскрыта, в итоге спасено 8 человек», − прокомментировали в ДЧС.


Источник: newtimes.kz
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