Акмолинец 5 лет скрывал, что на стройке залил бетоном тело убитого мужчины

В Акмолинской области мужчина признался в убийстве 5-летней давности, передает ИА «NewTimes.kz».



3 сентября 53-летний житель Атбасара совершил явку с повинной в отдел полиции Атбасарского РОП.



«Мужчина дал признательные показания о том, что в июле 2017 года, в селе Талапкер Целиноградского района, он совершил убийство 49-летнего мужчины, а затем залил тело бетоном в строящемся доме, в котором они оба работали», − говорится в сообщении пресс-службы ДП Акмолинской области.



Он рассказал полицейским, что совершил убийство в результате словесного конфликта и показал место захоронения трупа. Останки погибшего были найдены в ходе следственных действий.



В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти человека. С места происшествия изъято вещественное доказательство − кувалда.



Отделом полиции Целиноградского РОП по данному факту ведется досудебное расследование по статье УК РК «Убийство».



Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.