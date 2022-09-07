Акмолинец 5 лет скрывал, что на стройке залил бетоном тело убитого мужчины

В Акмолинской области мужчина признался в убийстве 5-летней давности, передает ИА «NewTimes.kz».
3 сентября 53-летний житель Атбасара совершил явку с повинной в отдел полиции Атбасарского РОП.
«Мужчина дал признательные показания о том, что в июле 2017 года, в селе Талапкер Целиноградского района, он совершил убийство 49-летнего мужчины, а затем залил тело бетоном в строящемся доме, в котором они оба работали», − говорится в сообщении пресс-службы ДП Акмолинской области.
Он рассказал полицейским, что совершил убийство в результате словесного конфликта и показал место захоронения трупа. Останки погибшего были найдены в ходе следственных действий.
В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти человека. С места происшествия изъято вещественное доказательство − кувалда.
Отделом полиции Целиноградского РОП по данному факту ведется досудебное расследование по статье УК РК «Убийство».
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
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