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Акмолинец 5 лет скрывал, что на стройке залил бетоном тело убитого мужчины

Просмотров:554 Опубликовано: Сегодня, 15:51
Акмолинец 5 лет скрывал, что на стройке залил бетоном тело убитого мужчины
Фото из открытых источников
В Акмолинской области мужчина признался в убийстве 5-летней давности, передает ИА «NewTimes.kz».

3 сентября 53-летний житель Атбасара совершил явку с повинной в отдел полиции Атбасарского РОП.

«Мужчина дал признательные показания о том, что в июле 2017 года, в селе Талапкер Целиноградского района, он совершил убийство 49-летнего мужчины, а затем залил тело бетоном в строящемся доме, в котором они оба работали», − говорится в сообщении пресс-службы ДП Акмолинской области.

Он рассказал полицейским, что совершил убийство в результате словесного конфликта и показал место захоронения трупа. Останки погибшего были найдены в ходе следственных действий.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти человека. С места происшествия изъято вещественное доказательство − кувалда.

Отделом полиции Целиноградского РОП по данному факту ведется досудебное расследование по статье УК РК «Убийство».

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 2 )

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strana.kz (Посетители) Сегодня, 16:23
кувалда после 5 лет?

а дом достроился? его разобрали?
 
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 Кари (Посетители) Сегодня, 16:00
5 лет кувалду хранил
 
 

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