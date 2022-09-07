Менеджер банка похитил более 777 миллионов тенге в Актобе

В Актобе осудили менеджера одного из банков за хищение более 777 миллионов тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу суда № 2 города.



"Судом установлено, что К. в период с 01.07.2017 по 05.04.2021 совершил мошенничество, то есть, используя свое служебное положение, совершил мошенничество, путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы банка АО С. совершил хищение чужого имущества на сумму более 777 миллионов тенге", - говорится в сообщении.



На судебном заседании подсудимый вину признал частично, не согласившись с суммой ущерба. Вина подсудимого доказана судебно-экономической экспертизой, а также другими материалами уголовного дела, отметили в пресс-службе суда.



Прокурор просил назначить наказание подсудимому в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы, без права занимать должности в банковской сфере в течение 10 лет.



Суд смягчил наказание, так как у подсудимого есть маленький ребенок. Менеджера признали виновным по статье 190, части 4, пункту 2 Уголовного кодекса и приговорили к лишению свободы на 5 лет. Он не имеет права занимать должности в банковской сфере в ближайшие 10 лет.



Приговор суда не вступил в законную силу.



Напомним, ранее в Западно-Казахстанской области осудили двух работниц отделения АО "Казпочта" за хищение более 37 миллионов тенге.