Менеджер банка похитил более 777 миллионов тенге в Актобе

В Актобе осудили менеджера одного из банков за хищение более 777 миллионов тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу суда № 2 города.
"Судом установлено, что К. в период с 01.07.2017 по 05.04.2021 совершил мошенничество, то есть, используя свое служебное положение, совершил мошенничество, путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы банка АО С. совершил хищение чужого имущества на сумму более 777 миллионов тенге", - говорится в сообщении.
На судебном заседании подсудимый вину признал частично, не согласившись с суммой ущерба. Вина подсудимого доказана судебно-экономической экспертизой, а также другими материалами уголовного дела, отметили в пресс-службе суда.
Прокурор просил назначить наказание подсудимому в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы, без права занимать должности в банковской сфере в течение 10 лет.
Суд смягчил наказание, так как у подсудимого есть маленький ребенок. Менеджера признали виновным по статье 190, части 4, пункту 2 Уголовного кодекса и приговорили к лишению свободы на 5 лет. Он не имеет права занимать должности в банковской сфере в ближайшие 10 лет.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, ранее в Западно-Казахстанской области осудили двух работниц отделения АО "Казпочта" за хищение более 37 миллионов тенге.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.