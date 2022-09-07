День Первого Президента перестанет быть государственным праздником.

В Казахстане предложили определить празднование Дня Первого Президента – 1 декабря – по аналогии с такими знаковыми датами, как День государственных символов, День благодарности, сообщает корреспондент Zakon.kz.



На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК в повестку внесен законопроект РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам кинематографии и культуры".



Профильный комитет пояснил, что депутатами во исполнение поручения главы государства, данного на заседании Национального курултая 16 июня 2022 года, в закон РК "О праздниках в Республике Казахстан" внесен ряд правок.