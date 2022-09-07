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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

День Первого Президента перестанет быть государственным праздником

Просмотров:437 Опубликовано: Сегодня, 19:38
День Первого Президента перестанет быть государственным праздником
Фото: elbasy.kz
В Казахстане предложили определить празднование Дня Первого Президента – 1 декабря – по аналогии с такими знаковыми датами, как День государственных символов, День благодарности, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК в повестку внесен законопроект РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам кинематографии и культуры".

Профильный комитет пояснил, что депутатами во исполнение поручения главы государства, данного на заседании Национального курултая 16 июня 2022 года, в закон РК "О праздниках в Республике Казахстан" внесен ряд правок.


Источник: ZAKON.KZ
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Комментарии ( 1 )

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  • Шевченко 81
 Жанар (Посетители) Сегодня, 20:05

День Первого Президента перестанет быть государственным праздником.

В аманате прогнутся, и сделают день второго президента...My Webpage...После его обращения и продления срока президентства, чтобы избавится от тени Назарбаева...

Все мы ходим под богом.
 
 

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