Сотрудники психдиспансера обнаружили, что сами являлись пациентами в психиатрической клинике

Сотрудники павлодарского психдиспансера неожиданно узнали, что сами были пациентами медучреждения, занимающегося психическими расстройствами. Медиков якобы пролечили в столичной клинике от нервных расстройств. Врачи уверяют: профессия у них, конечно, сложная, но в помощи специалистов еще никто не нуждается. Причем за последнее время никто не покидал родного города и все исправно ходили на работу, поэтому пройти лечение никак не могли. Теперь люди действительно находятся на грани нервного срыва. Они написали коллективное заявление в Генпрокуратуру и антикоррупционное ведомство, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал КТК
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Работники областного психоневрологического центра в недоумении: ухаживая за душевнобольными, они неожиданно сами оказались пациентами столичной клиники для людей с ментальными нарушениями.
"Меня "положили" в частную клинику, психическую клинику. Я там находиться никак не могла. Про эту клинику я ничего не знала, соответственно. Меня туда "положили", я 15 дней там "отлечилась", но я посещала рабочее место соответственно штатному режиму. То есть я ходила на работу и одновременно была там, и еще двигалась по своим делам, скажем так", - рассказала Любовь Копошенко, санитар.
Сообщения о лечении работникам центра стали приходить на телефон в июле. Оказалось, практически у всех схожий диагноз – расстройство нервной системы и чувств. Медсестер и санитаров возмутило, как специалисты неизвестной клиники поставили диагноз и получили их личные данные.
"Нас просто возмутило то, что клиника имеет доступ к нашим личным данным. Просто с личными данными можно все что угодно творить. Мы им говорим: "Вы нас отлечили 15 дней, как так возможно, мы же были на работе?" - говорит Татьяна Францева, постовая медсестра.
После жалоб сотрудников диагнозы в их электронных медкартах стали исчезать. А вот руководитель центра, как выясняется, обо всем знал. Он заявил, его подчиненные сами захотели пройти реабилитацию в столичной клинике.
"Многие изъявили желание: "Да, мы согласны". С весны только у нас не получилось, проверки пошли. Когда я находился в отпуске, мне позвонили, сказали, что есть возможность провести реабилитацию. Тогда я позвонил нашему председателю профкома, потребовал списки наших работников по реабилитации", - говорит Нурлан Абашев, директор Областного психоневрологического центра оказания специальных социальных услуг.
В итоге клинике, которая принадлежит благотворительному фонду, передали данные 280 сотрудников павлодарского психоневрологического центра. Одиннадцать из них уже написали заявления в Генпрокуратуру и антикоррупционное ведомство.
Страдают ли сотрудники медцентра психическими расстройствами, теперь будет выяснять специальная комиссия. Как минимум она должна понять, каким же таким образом врачи могли находиться сразу в двух местах одновременно.