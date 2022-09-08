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Паспорта в Казахстане подешевеют, но не для всех

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:43
Паспорта в Казахстане подешевеют, но не для всех
Фото: lsm.kz
В Казахстане хотят изменить размер госпошлины за выдачу паспортов и удостоверений личности. В министерстве национальной экономики рассказали LS, что еще могут поменять в Налоговом кодексе.

По данным МНЭ, предложено установить дифференцированный размер госпошлины за выдачу паспорта:

- 22 страницы – 4 МРП (12 252 тенге при 3 063 тенге за 1 МРП),
- 36 страниц – 8 МРП (24 504 тенге),
- 48 страниц – 12 МРП (36 756 тенге).

В Миннацэкономике напомнили, что на текущий момент действует единая ставка – 8 МРП (24 504 тенге).

Также рассматривается снижение ставки за выдачу паспорта детям до 16 лет с 8 МРП (24 504 тенге) до 4 МРП (12 252 тенге).

Что касается удостоверений личности, то в стране хотят ввести пошлину за получение документа в связи с его утратой в течение года более двух раз в размере 1 МРП (3 063 тенге).

"За первые две утраты сохраняется ставка в размере 0,2 МРП (612,6 тенге)", - добавили в ведомстве.

Вместе с тем при обращении в суд должника-физического лица могут установить налог в размере 0,3 МРП (918,9 тенге).

Кроме этого, предлагается снизить нагрузку на фонд оплаты труда и уплату единым платежом. Также могут исключить из Налогового кодекса платежи за регистрацию актов гражданского состояния в связи с передачей функции регистрации в правительство для граждан.

В МНЭ также добавили, что рассматривается освобождение от уплаты сбора за первичную регистрацию седельных тягачей, осуществляющих международные перевозки грузов, с годом выпуска до семи лет.

В ведомстве напомнили, что этот проект закона уже внесен в мажилис постановлением правительства.

Между тем в министерстве заверили, что на текущий момент прорабатываются основные подходы к формированию налоговой политики до 2030 года и меры, направленные на обеспечение прозрачности и стабильности налоговой политики.


Источник: lsm.kz
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