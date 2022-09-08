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Спикер Сената о переименовании столицы: Главное - услышать мнение народа

Просмотров:462 Опубликовано: Сегодня, 11:22
Спикер Сената о переименовании столицы: Главное - услышать мнение народа
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Председатель Сената Маулен Ашимбаев прокомментировал предложение депутатов вернуть столице название Астана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

После заседания Сенаты журналисты расспросили председателя Сената о причинах такой инициативы.

"Самое главное здесь то, что мы должны помнить мнение наших граждан и народа. Мнения людей, мнения жителей нашего города - это самый важный фактор. Есть такие предложения, такие мнения, такие мысли. Услышав все это, депутаты выступают с такой инициативой. Самое главное, что говорят люди, так и должно быть, поэтому здесь нет никаких политических игр. Самое главное здесь - услышать мнение народа, принять соответствующее решение, исходя из мнения народа", - сказал Ашимбаев, отвечая на вопросы журналистов.

2 сентября члены депутатской группы "Жаңа Қазақстан" Мажилиса высказались за возвращение Нур-Султану названия Астана.

"Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город, к тому же народ также не принял новое название столицы. Поэтому будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы - Астана, которое в свое время было предложено Первым Президентом", - говорится в сообщении.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • tata
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:36
почему не услышали народ когда он был ПРОТИВ?!
 
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  • Кинст
  • Кари
  • strana.kz
  • tata
  • Darkman
 Adai11 (Посетители) Сегодня, 14:02
Самое главное здесь то, что мы должны помнить мнение наших граждан и народа. Мнения людей, мнения жителей нашего города - это самый важный фактор
Смешно аж до боли, Вы все ж....лизы, когда-то народ был против называть Астану "Нурсиком", но Вы не услышали, а теперь когда власть поменялась, опять лезете без мыла, стыдно должно быть Вам господа ченуши и депутататы angry Көт жалақтар devil
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Кинст
  • tata
  • Darkman
 Кари (Посетители) Сегодня, 13:56
Изначально НАРОД был против в переименовании в Нур-Султан, но не смотря на это, город всё же стал им, теперь вы опять что хотите от народа? зачем спрашивать когда сами всё давно решено
 
 

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