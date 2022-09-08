Спикер Сената о переименовании столицы: Главное - услышать мнение народа

Председатель Сената Маулен Ашимбаев прокомментировал предложение депутатов вернуть столице название Астана, передает корреспондент Tengrinews.kz.
После заседания Сенаты журналисты расспросили председателя Сената о причинах такой инициативы.
"Самое главное здесь то, что мы должны помнить мнение наших граждан и народа. Мнения людей, мнения жителей нашего города - это самый важный фактор. Есть такие предложения, такие мнения, такие мысли. Услышав все это, депутаты выступают с такой инициативой. Самое главное, что говорят люди, так и должно быть, поэтому здесь нет никаких политических игр. Самое главное здесь - услышать мнение народа, принять соответствующее решение, исходя из мнения народа", - сказал Ашимбаев, отвечая на вопросы журналистов.
2 сентября члены депутатской группы "Жаңа Қазақстан" Мажилиса высказались за возвращение Нур-Султану названия Астана.
"Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город, к тому же народ также не принял новое название столицы. Поэтому будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы - Астана, которое в свое время было предложено Первым Президентом", - говорится в сообщении.
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