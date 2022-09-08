На единую банковскую систему QR-кодов перейдут в Казахстане

Казахстанские банки перейдут на единую систему QR-кодов. Об этом сообщила вице-министр торговли и интеграции Асель Жанасова, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По словам вице-министра, в 2021 году ведомство работало над стандартизацией QR-кодов, чтобы клиенты могли оплачивать покупки через единые терминалы, который будет работать со всеми казахстанскими банками.
"Неважно, чей ты клиент - Halyk Bank, Kaspi, Jusan. Есть QR - любой банк должен читать друг друга. Не надо иметь 10 POS-терминалов, не надо бизнесу платить за каждый терминал, пусть будет один терминал, который может работать со всеми участниками рынка. К этому мы должны стремиться.
Надеюсь, в этом году все банки доработают свои системы и у каждого гражданина будет возможность принимать оплату, платить через любой терминал именно QR", - сказала Асель Жанасова на международном форуме электронной коммерции в Казахстане eCommerce Day.
Ранее сообщалось, что Национальный банк Казахстана запустил в промышленную эксплуатацию модернизированную платформу системы мгновенных платежей для проведения мгновенных переводов и платежей между клиентами разных банков в режиме 24/7.
Система будет доступна клиентам всех банков. Переводы между клиентами разных банков можно будет осуществлять по номеру мобильного телефона, а платежи - по QR-коду.
В Нацбанке отметили, что запуск сервисов осуществляется в два этапа:
- первый - переводы физических лиц по номеру телефона (P2P-переводы); - второй - безналичные платежи посредством QR-кода (по национальному стандарту QR-кода) и реализация новых сценариев оплаты в пользу торговых организаций, включая платежи по запросу.
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