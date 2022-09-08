Похищение человека и возврат миллиардов: появились подробности дела Гульмиры Сатыбалды

Антикор продолжает расследование в отношении Гульмиры Сатыбалды, руководства подконтрольной ей компании ТОО "Ария-Жана Астана" и должностных лиц госорганов по фактам хищений бюджетных средств на строительство объектов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции.
"В результате оплаты фактически не выполненных строительно-монтажных работ по нескольким объектам государству был причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3,9 миллиарда тенге", - говорится в сообщении.
В агентстве уточнили, что принятыми на стадии расследования мерами ущерб государству полностью возмещен.
"Кроме того, в отношении Сатыбалды Г. и ее доверенных лиц проводится расследование по фактам незаконного завладения долями участия и активами ряда предприятий, похищения человека и незаконного лишения свободы", - добавили в Антикоре.
Предварительная сумма причиненного потерпевшим ущерба составляет более 6,6 миллиарда тенге. Подозреваемые лица содержатся под стражей. Расследования продолжаются.
Напомним, 18 марта сообщалось о том, что Антикоррупционная служба начала досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, его бывшей супруги Гульмиры Сатыбалды и других лиц по факту рейдерского захвата бизнеса.
Позже суд санкционировал для Гульмиры Сатыбалды меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
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