Новые детали о контрабанде с участием связанных с «семьей» фирм: доначислено 107 млрд тенге

Астана. 8 сентября. КазТАГ – Генеральная прокуратура раскрыла новые детали по делу о контрабанде с участием фирм, которых связывают с так называемой «семьей» – группой лиц и структур, которых связывают с экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым или его родственниками, передает корреспондент агентства.



«По поручению Главы государства в январе органами прокуратуры проведены проверки в таможенной сфере. Проверка показала, что отдельные участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) монополизировали рынок ввоза товаров из Китайской Народной Республики. Каждый из них специализировался на определенных товарах (обувь, одежда, запчасти, техника, фрукты, овощи и так далее), распределяя между собой конкретные регионы страны», - сообщили в пресс-службе генпрокуратуры в четверг.



По данным ведомства, для уклонения от уплаты таможенных платежей группа импортеров в нарушение требований Кодекса о таможенном регулировании в Республике Казахстан в 2019-2021 годах системно занижала стоимость ввозимых товаров.



«По представлению генеральной прокуратуры комитетом государственных доходов 10 компаниям выставлены уведомления о доначислении таможенных платежей и налогов на сумму Т107 млрд. Одновременно, по выявленным нарушениям начато досудебное расследование по статье 236 Уголовного кодекса – уклонение уплаты таможенных платежей и налогов. На сегодня принятыми мерами семью участниками ВЭД (ТОО «Tex Alliance», «Almobi Group», «Ехpress Кеден Сервис», «Group of the companies TDA», «Ai-To Progress», Global Logistics Ved» и «TL NIKA кеден») в бюджет возмещено Т21 млрд. Взыскание оставшихся доначисленных сумм продолжается, в том числе за счет залогового имущества указанных компаний», - уточнили в генпрокуратуре.



Отметим, что указанные компании приводил КазТАГ еще 1 февраля в материале о том, что ряд связанных с влиятельной семьей фирм Казахстана подозревается в контрабанде продукции из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и Турции.



Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил провести комплексную проверку и обеспечить порядок на таможенной границе, после чего 29 января КазТАГ сообщал, что в Казахстане проверяют таможенных операторов, связанных с представителями влиятельной семьи. Позже, на совещании 1 февраля Токаев вновь вернулся к этой теме, он поручил усилить борьбу с коррупцией на таможне и в ряде других сфер – как сообщил президент, половина столкнувшихся с коррупцией на границе давала взятки таможенникам. Также 1 февраля КазТАГ сообщал, что сняты начальники таможенных постов «Достык» и «Алтынколь» Ерлан Умурзаков и Малик Шауленов. В тот же день агентство информировало, что ряд связанных с влиятельной семьей фирм Казахстана подозревается в контрабанде продукции из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и Турции.



10 февраля депутат мажилиса Айдос Сарым пообещал озвучить после проведения проверок имена конечных бенефициаров от незаконных схем на «Хоргосе».



14 февраля в Акорде сообщили, что за три недели по проверкам на границе Казахстана и Китая возбуждено восемь уголовных дел.



16 февраля Казахстан поднял проблему «серого» оборота китайских товаров уже на уровне ЕАЭС.



22 февраля стало известно, что расхождения данных таможни между Казахстаном и Китаем составляют $5,7 млрд. Вместе с тем, выяснилось, что 90% фур из Кыргызстана в Казахстан везут незаявленный китайский товар.



3 мая генпрокуратура сообщила, что ущерб от незаконных схем в таможенной сфере оценивается в Т165 млрд.