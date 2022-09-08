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Трехзвездочный отель обходится дешевле, чем аренда квартир

Просмотров:369 Опубликовано: Сегодня, 15:19
Трехзвездочный отель обходится дешевле, чем аренда квартир
Фото из открытых источников
Ажиотаж с арендным жильем в южной столице привел к тому, что алматинцам выгоднее жить в гостинице, нежели снимать дорогую съемную квартиру. В последнее время риэлторы стали активно селить своих клиентов в отели, сообщает Экспресс К.

Одна из таких дешевых гостиниц полностью переключилась на постоянных гостей. И оплату берет помесячно.

«Всего за 80 тысяч тенге вы можете жить вдвоем. Сам я сдал квартиру и живу в номере», — говорит риэлтор Арнур Русланулы.

Он выложил предложение в соцсетях. Номер симпатичный: шкаф, плазменный телевизор, трюмо, большой туалет и белоснежные простыни. И очень быстро гостиница заполнилась.

Выбирать гостиницу в качестве постоянного места жительства алматинцев вынуждает гонка с ценами. Стоимость арендного жилья в Алматы дошла до 300 тысяч тенге за однокомнатную квартиру в центре города. При этом зачастую нужно вносить депозит еще в 300 тысяч тенге.

А ведь на booking.com вполне по силам найти трехзвездочный отель, номера в котором можно арендовать за восемь тысяч тенге в сутки, то есть 240 тысяч тенге в месяц.

К примеру, в трехзвездочном отеле в номере есть туалетные и косметические принадлежности, полотенца.

«У нас есть постояльцы, которые живут все время. Расположение отеля — в пяти минутах от центра. Завтрак не включен в стоимость номера, но внизу есть столовая. Уборка предусмотрена раз в два-три дня», — поведала ресепшн-менеджер отеля.

А у этого семейного номера стоимость 7 тысяч тенге в сутки, а оценка самого хостела премиальная — 8,8 балла / booking.com

«Цены на съемное жилье достигли уровня гостиницы. Но приезжие и молодежь нашли выход. В однушках они живут всемером. Если же вы не сторонник резиновых квартир, гостиница идеально подойдет для холостого и занятого человека», — уверен риэлтор Тумар Байжан.

По словам риэлторов, в ближайшее время гостиницы Алматы переориентируются на новый тренд в бизнесе. И начнут заманивать скидками тех, кто хочет жить в номерах годами.


Источник: 365info.kz
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