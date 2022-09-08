Трехзвездочный отель обходится дешевле, чем аренда квартир

Ажиотаж с арендным жильем в южной столице привел к тому, что алматинцам выгоднее жить в гостинице, нежели снимать дорогую съемную квартиру. В последнее время риэлторы стали активно селить своих клиентов в отели, сообщает Экспресс К.



Одна из таких дешевых гостиниц полностью переключилась на постоянных гостей. И оплату берет помесячно.



«Всего за 80 тысяч тенге вы можете жить вдвоем. Сам я сдал квартиру и живу в номере», — говорит риэлтор Арнур Русланулы.



Он выложил предложение в соцсетях. Номер симпатичный: шкаф, плазменный телевизор, трюмо, большой туалет и белоснежные простыни. И очень быстро гостиница заполнилась.



Выбирать гостиницу в качестве постоянного места жительства алматинцев вынуждает гонка с ценами. Стоимость арендного жилья в Алматы дошла до 300 тысяч тенге за однокомнатную квартиру в центре города. При этом зачастую нужно вносить депозит еще в 300 тысяч тенге.



А ведь на booking.com вполне по силам найти трехзвездочный отель, номера в котором можно арендовать за восемь тысяч тенге в сутки, то есть 240 тысяч тенге в месяц.



К примеру, в трехзвездочном отеле в номере есть туалетные и косметические принадлежности, полотенца.



«У нас есть постояльцы, которые живут все время. Расположение отеля — в пяти минутах от центра. Завтрак не включен в стоимость номера, но внизу есть столовая. Уборка предусмотрена раз в два-три дня», — поведала ресепшн-менеджер отеля.



А у этого семейного номера стоимость 7 тысяч тенге в сутки, а оценка самого хостела премиальная — 8,8 балла / booking.com



«Цены на съемное жилье достигли уровня гостиницы. Но приезжие и молодежь нашли выход. В однушках они живут всемером. Если же вы не сторонник резиновых квартир, гостиница идеально подойдет для холостого и занятого человека», — уверен риэлтор Тумар Байжан.



По словам риэлторов, в ближайшее время гостиницы Алматы переориентируются на новый тренд в бизнесе. И начнут заманивать скидками тех, кто хочет жить в номерах годами.