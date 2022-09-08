Выплаты из Нацфонда: кто и когда сможет снять деньги со счетов детей

Министра национальной экономики Алибека Куантырова спросили, смогут ли родители распоряжаться будущими средствами ребенка по новой инициативе по выплатам, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Данные средства, 50-процентные поступления от инвестиционного дохода из Нацфонда, - это будет собственностью ребенка. При достижении 18 лет совершеннолетний уже молодой человек или девушка смогут воспользоваться данными средствами и направить их на образование либо на покупку недвижимости. Поэтому о родителях здесь речь не идет", - прокомментировал министр на пресс-конференции в СЦК.



Кроме того, министр подчеркнул, что счета для детей будут открываться автоматически при рождении ребенка.



"В данный момент механизм обсуждается совместно с соответствующими органами, но я вам могу сказать, что счета будут открываться автоматически при рождении ребенка. Те дети, которые являются гражданами Казахстана на текущий момент, им автоматически откроют счета, соответствующая база есть напрямую - она с базой Минюста будет поступать. Кроме того, счета детей не планируется облагать налогом", - пояснил он.



Куантыров также ответил, полагаются ли ребенку отчисления при смене постоянного места жительства до достижения совершеннолетия.



"Если гражданин даже переедет на ПМЖ (постоянное место жительства), но сохранит свое гражданство до 18-летия, то он может эти средства использовать", - пояснил министр.



Президент в своем Послании выдвинул инициативу отчислять 50 процентов от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими совершеннолетия. Накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования.



"Эти средства дадут подрастающему поколению настоящую путевку во взрослую жизнь. Фонд действительно обретет статус национального и будет служить интересам народа", - подчеркнул в своем выступлении Президент.



Позже пресс-секретарь Главы государства сообщил, что, по расчетам Национального банка и правительства, с учетом того, что каждый год в стране рождается в среднем 400 тысяч детей, к 18-летию на индивидуальном счете будет накоплено минимум 3 тысячи долларов.



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Специальные счета будут открыты на имена всех детей, которым не исполнится 18 лет на момент вступления в действие данной нормы в 2024 году. Перечисления будут производиться до достижения ими совершеннолетия. Также необходимо отметить, что счета будут в иностранной валюте. Кроме того, на накопления будут начисляться проценты.