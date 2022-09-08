Что подпадет под налог на роскошь, ответил министр

Министр национальной экономики Алибек Куантыров рассказал, на что будет распространяться налог на роскошь, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Налог на роскошь будет распространяться на объекты недвижимости, транспорт и другие объекты роскоши, которые имеют определенную высокую стоимость, даже инвестиционную стоимость. Будет происходить градация в зависимости от стоимости. Условные примеры - это яхты, спорткары, зарубежные виллы, личные самолеты. Вот на это и будет распространяться налог на роскошь", - сказал министр, отвечая на вопросы журналистов на брифинге СЦК.



Алибек Куантыров уточнил, что налог вряд ли будет определяться по маркам автомобилей.



"Думаю, будет рассматриваться вопрос именно минимальной цены автомобиля. Вопрос также будет обсуждаться в рамках Налогового кодекса с общественностью, экспертами. Условно можно быть стоимость автомобиля, который будет повышенным налогом облагаться, будет начинаться от 100-150 тысяч долларов, может быть, выше. Какая-то градация будет. То же самое касается недвижимости. Недвижимость соответственно будет оцениваться выше. Сама недвижимость дороже чем движимое имущество.



Условно возьмем минимальный порог на роскошь на стоимость автомобиля, пусть это будет 150 тысяч долларов, у нас довольно много автомобилей стоимостью где-то 60 миллионов тенге, которые ездят по стране. Я не могу сказать точное количество владельцев. У кого-то автомобиль может стоить и миллион долларов. Наверное, таких владельцев автомобилей всего несколько в стране. То же касается таких предметов как яхты, самолеты, я думаю, не так много таких людей", - добавил он.



Также, по его словам, рассматривается вопрос введения налога для владельцев нескольких объектов недвижимости.



"Если у человека 10 объектов, то, наверно, нужно больше платить. То есть все вопросы будут внимательно рассматриваться и обсуждаться. Сейчас по количеству людей не могу дать статистику", - сказал Куантыров.



В своем Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о важности рассмотрения внедрения в стране налога на роскошь. "Он будет взиматься при приобретении дорогостоящих объектов недвижимости, транспортных средств и не затронет средний класс", - заявил Президент.