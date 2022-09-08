Суд в США обязал Мухтара Аблязова раскрыть все его источники доходов и активы

Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка постановил, что Мухтар Аблязов до 30 сентября обязан предоставить данные обо всех своих источниках доходов и активах, прямо или косвенно контролируемых им, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на сайт БТА Банка.
Если он проигнорирует требование, то на экс-банкира наложат штрафные санкции в размере 1000 долларов в день, пока он не выплатит 140 тыс долларов истцам в лице БТА Банка и города Алматы.
7 февраля 2020 года американский суд обязал Аблязова выплатить истцам 140 тыс долларов за отказ последнего в участии раскрытия доказательств. До этого дня Аблязов так и не выполнил предписанное судом постановление.
16 августа 2022 года судья США Кэтрин Х. Паркер провела слушание, на котором Аблязов по телефону выступил через своего сына в качестве переводчика.
«На судебном заседании Аблязов не оспаривал нарушения им постановлений суда, но пытался найти оправдания своему неподчинению предыдущим требованиям правосудия», – указывается в публикации.
19 августа судья Паркер выпустила постановление, в котором она отклонила каждое из этих оправданий, в том числе установив, что:
Суд вынес «четкий и недвусмысленный приказ» о наказании Аблязова. Его возражения против постановления были отклонены окружным судьей США Элисон Натан.
Доказательство невыполнения Аблязовым решения суда было «ясным и убедительным» и фактически признано Аблязовым.
Аблязов «не предпринял никаких усилий» для выполнения постановления суда.
Суд отклонил как безосновательные попытки Аблязова обвинить истцов в предъявлении исковых требований против него, установив, что этот аргумент «не оправдывает вопиющего игнорирования его обязательств по раскрытию информации в этом иске и не имеет отношения к выполнению им настоящего постановления суда».
Если Аблязов не предоставит информацию об активах до 30 сентября 2022 года, судья рекомендовала вынести против него приговор о неуважении к суду, включая штраф в размере 1000 долларов в день, до тех пор пока он не выполнит постановление суда.
В БТА отметили, что это постановление представляет собой первый случай в процессе Аблязова, когда суд в США вынес решение о неуважении, и следует за многочисленными санкционными постановлениями против Аблязова и его сообвиняемых Ильяса и Виктора Храпуновых.
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