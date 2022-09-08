«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 08 Сентября
+17...+18
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 477.46 KZT
  • €1 = 477.27 KZT
  • 1 RUB = 7.87 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Суд в США обязал Мухтара Аблязова раскрыть все его источники доходов и активы

Просмотров:387 Опубликовано: Сегодня, 20:36
Суд в США обязал Мухтара Аблязова раскрыть все его источники доходов и активы
Фото: Datification
Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка постановил, что Мухтар Аблязов до 30 сентября обязан предоставить данные обо всех своих источниках доходов и активах, прямо или косвенно контролируемых им, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на сайт БТА Банка.

Если он проигнорирует требование, то на экс-банкира наложат штрафные санкции в размере 1000 долларов в день, пока он не выплатит 140 тыс долларов истцам в лице БТА Банка и города Алматы.

7 февраля 2020 года американский суд обязал Аблязова выплатить истцам 140 тыс долларов за отказ последнего в участии раскрытия доказательств. До этого дня Аблязов так и не выполнил предписанное судом постановление.

16 августа 2022 года судья США Кэтрин Х. Паркер провела слушание, на котором Аблязов по телефону выступил через своего сына в качестве переводчика.

«На судебном заседании Аблязов не оспаривал нарушения им постановлений суда, но пытался найти оправдания своему неподчинению предыдущим требованиям правосудия», – указывается в публикации.

19 августа судья Паркер выпустила постановление, в котором она отклонила каждое из этих оправданий, в том числе установив, что:

Суд вынес «четкий и недвусмысленный приказ» о наказании Аблязова. Его возражения против постановления были отклонены окружным судьей США Элисон Натан.

Доказательство невыполнения Аблязовым решения суда было «ясным и убедительным» и фактически признано Аблязовым.

Аблязов «не предпринял никаких усилий» для выполнения постановления суда.

Суд отклонил как безосновательные попытки Аблязова обвинить истцов в предъявлении исковых требований против него, установив, что этот аргумент «не оправдывает вопиющего игнорирования его обязательств по раскрытию информации в этом иске и не имеет отношения к выполнению им настоящего постановления суда».

Если Аблязов не предоставит информацию об активах до 30 сентября 2022 года, судья рекомендовала вынести против него приговор о неуважении к суду, включая штраф в размере 1000 долларов в день, до тех пор пока он не выполнит постановление суда.

В БТА отметили, что это постановление представляет собой первый случай в процессе Аблязова, когда суд в США вынес решение о неуважении, и следует за многочисленными санкционными постановлениями против Аблязова и его сообвиняемых Ильяса и Виктора Храпуновых.


Источник: newtimes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика