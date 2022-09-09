Токаев про сахарный кризис: Мы производим 10 процентов от потребности страны

Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан ежегодно производит лишь 10 процентов от собственной потребности сахара, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



"Недавно случился сахарный кризис. При потребности страны в 550 тысяч тонн сахара ежегодно мы производим чуть более 50 тысяч тонн сахара, как выяснилось. То есть примерно 10 процентов, неудобно говорить об этом", - сказал Токаев на встрече с представителями крупного бизнеса в Акорде.



Кроме того, Президент заявил, что конкурентное поле для бизнеса будет выровнено.



"Больше не будет каких-либо персонифицированных преференций. Заниматься честным бизнесом в Казахстане должно быть выгодно и безопасно любому", - сказал Токаев.



Касым-Жомарт Токаев отметил, что в Казахстане продолжится работа по демонополизации экономики и открытию рынков. С 2024 года будет запущено "регулирование с чистого листа". Это, по его словам, избавит бизнес от избыточного административного прессинга.



Также Токаев призвал представителей крупного бизнеса не оставаться в стороне от решения волнующих общество социальных проблем и приложить усилия для диверсификации реального сектора экономики Казахстана.