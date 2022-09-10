211 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки в Казахстане

В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 211 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.



Всего в стране подтверждено 1 391 372 случая, из них:



в Нур-Султане - 37,



в Алматы - 22,



в Шымкенте - 0,



в Акмолинской области - 33,



в Актюбинской области - 2,



в Алматинской области - 2,



в Жетысуской области - 1,



в Атырауской области - 7,



в ВКО - 7,



в Абайской области - 2,



в Жамбылской области - 1,



в ЗКО - 10,



в Карагандинской области - 32,



в Улытауской области - 4,



в Костанайской области - 18,



в Кызылординской области - 1,



в Мангистауской области - 2,



в Павлодарской области - 8,



в СКО - 18,



в Туркестанской области - 4.