Релокация в Казахстан: С какими компаниями идут переговоры

Ряд иностранных компаний выразили желание "переехать" в Казахстан. В пресс-службе премьер-министра рассказали, с какими компаниями ведут переговоры по релокации, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт главы правительства.
Сообщается, что в настоящее время ведется работа по релокации иностранных компаний в Казахстан. С 51 из 310 таргетируемых компаний уже ведутся предметные переговоры по локализации производства в нашей стране. Среди них Youngsan, EMAG, Carlsberg, Fortescue и другие. На стадии предварительных переговоров - компании Canon, Kronospan, Alstom, Haier и другие.
Смаилов отметил, что по итогам первого квартала зафиксирована положительная динамика притока прямых иностранных инвестиций на 54 процента.
"Вместе с тем у нас сейчас открывается окно возможностей, связанное с желанием ряда инвесторов осуществить релокацию своих производств. Министры и акимы должны приложить все усилия по оперативному решению возникающих в этом направлении вопросов", - сказал Алихан Смаилов.
Он поручил госорганам и акиматам принять исчерпывающие меры по запуску всех запланированных инвестиционных проектов.
"Нам сейчас нужно заложить прочную основу на предстоящие годы, чтобы была хорошая динамика по инвестициям. Это очень важно с точки зрения создания рабочих мест и диверсификации нашей экономики. Соответствующая работа должна проводиться в каждом регионе", - заключил Алихан Смаилов.
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