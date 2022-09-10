Основной покупатель казахстанской пшеницы в Европе – Италия.



Казахстан удвоил поставки пшеницы в Европу. За семь месяцев 2022 года в Европу отправили 183,3 тысячи тонн казахстанской пшеницы, что в 2,1 раза больше, чем в прошлогоднем периоде (85,7 тысячи тонн). В стоимости экспорт пшеницы в европейском направлений вырос в 3,1 раза – с 25,1 до 77 млн долларов, сообщает Telegram-канал Tradereport.Kz.



Основные покупатели казахстанской пшеницы в Европе – Италия (82%), Польша (6%), Латвия и Мальта (по 3%). Также имеется небольшой объём экспорта в Грецию, Великобританию, Швейцарию и Финляндию.



Как отмечает канал, рост экспорта сельхозсырья позволил Казахстану выйти на четвёртое место среди поставщиков пшеницы в крупнейшую страну в мире по производству макаронных изделии – Италию. Это произошло на фоне снижения поставок из Канады и Австралии в 2022 году. В прошлом году Италия экспортировала 2,3 млн тонн макаронных изделий по всему миру и заработала на этом 3,6 млрд долларов.



Казахстан в прошлом году экспортировал всего 65 тысяч тонн макаронных изделий – это был 20-ый результат в мире.