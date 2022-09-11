Рахат Бралин завоевал «бронзу» по фигурному катанию на Гран-при в Риге

Астана. 11 сентября. КазТАГ - Рахат Бралин завоевал бронзовую медаль по фигурному катанию на Гран-при в Риге, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана.



«Представитель команды Казахстана по фигурному катанию Рахат Бралин стал третьим на юниорском Гран-при в Риге (Латвия)», - говорится в сообщении.



По сумме двух программ Бралин набрал 199,38 балла. Таким образом спортсмен оказался на третьем месте итогового протокола.



«Первое место осталось за итальянцем Николаем Мемолой (225,76). Серебряную медаль завоевал японец Рио Наката (200,17)», - отмечено в информации.