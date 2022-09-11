Необычный отель построят в Дубае

В Дубае хотят построить курортный отель в виде Луны Moon Dubai стоимостью 5 миллиардов долларов, передает Tengritravel.kz со ссылкой на Arabian Business.Уникальное здание спроектировала канадская архитектурная компания Moon World Resorts.Предполагается, что отель могут построить за 48 месяцев. Он будет иметь общую высоту 224 метра и сможет разместить 10 миллионов посетителей в год.Авторы проекта утверждают, что Moon Dubai внесет вклад в экономику эмирата в таких секторах, как гостеприимство, развлечения, аттракционы, образование, технологии, окружающая среда и даже космический туризм.Основное внимание на курорте уделяется передовой архитектуре, инженерии, дизайну и технологиям. Сообщается, что в здании Moon Dubai также разместится тренировочная платформа для различных космических агентств и их астронавтов."Приблизительно 300 квартир будут доступны для покупки, при этом владельцы станут членами эксклюзивного частного клуба на Луне", - сказал один из авторов проекта Майкл Хендерсон.Гости, посещающие Луну, смогут воспользоваться спа-салоном и оздоровительным центром, ночным клубом, центром мероприятий, местом для встреч по всему миру, лаунджем и внутренним "лунным шаттлом", детали которого еще не раскрыты.