Запорожскую АЭС остановили полностью

В НАЭК Украины "Энергоатом" подчеркнули, что осуществляют все возможные меры для поставки на ЗАЭС дополнительных партий дизельного топлива, сообщает Zakon.kz.



11 сентября в 06:41 по времени Нур-Султана энергоблок №6 ЗАЭС отключили от энергосети. Идет подготовка к его расхолаживанию и переводу в холодное состояние. Об этом сообщили в Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".



- Последние трое суток шестой энергоблок работал в режиме острова, заживая лишь собственные потребности ЗАЭС на критически низком уровне мощности (от 114 до 140 МВт), поскольку из-за российских обстрелов были повреждены все линии связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины, сообщили в НАЭК "Энергоатом".



10 сентября после восстановления работоспособности одной из этих линий связи электропитание собственных нужд ЗАЭС стало возможным от энергосистемы Украины. Поэтому было принято решение об отключении энергоблока №6 и перевода его в наиболее безопасное состояние.



В случае повторного повреждения линий связи с энергосистемой, риск чего остается большим, питание собственных нужд ЗАЭС будет происходить от дизель-генераторов, срок работы которых ограничен технологическим ресурсом и объемами имеющегося дизельного топлива.



В компании сообщили, что осуществляют все возможные меры для поставки на ЗАЭС дополнительных партий дизельного топлива.