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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Запорожскую АЭС остановили полностью

Просмотров:425 Опубликовано: Сегодня, 12:32
Запорожскую АЭС остановили полностью
Фото: НАЭК "Энергоатом"
В НАЭК Украины "Энергоатом" подчеркнули, что осуществляют все возможные меры для поставки на ЗАЭС дополнительных партий дизельного топлива, сообщает Zakon.kz.

11 сентября в 06:41 по времени Нур-Султана энергоблок №6 ЗАЭС отключили от энергосети. Идет подготовка к его расхолаживанию и переводу в холодное состояние. Об этом сообщили в Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

- Последние трое суток шестой энергоблок работал в режиме острова, заживая лишь собственные потребности ЗАЭС на критически низком уровне мощности (от 114 до 140 МВт), поскольку из-за российских обстрелов были повреждены все линии связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины, сообщили в НАЭК "Энергоатом".

10 сентября после восстановления работоспособности одной из этих линий связи электропитание собственных нужд ЗАЭС стало возможным от энергосистемы Украины. Поэтому было принято решение об отключении энергоблока №6 и перевода его в наиболее безопасное состояние.

В случае повторного повреждения линий связи с энергосистемой, риск чего остается большим, питание собственных нужд ЗАЭС будет происходить от дизель-генераторов, срок работы которых ограничен технологическим ресурсом и объемами имеющегося дизельного топлива.

В компании сообщили, что осуществляют все возможные меры для поставки на ЗАЭС дополнительных партий дизельного топлива.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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дорожник (Посетители) Сегодня, 14:59
В НАЭК Украины "Энергоатом" подчеркнули, что осуществляют все возможные меры для поставки на ЗАЭС дополнительных партий дизельного топлива

Они там что курят? Киев собирается поставлять соляру на занятую Россией территорию?

Жить нужно непременно хорошо
 
-1
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  • Банкир
  • Вован
 master_kz (Посетители) Сегодня, 14:05
поскольку из-за российских обстрелов были повреждены все линии связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины, сообщили в НАЭК "Энергоатом".

Снарядами хаймарс причем сами себя. Логично uhmylka
 
 

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