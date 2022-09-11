Запорожскую АЭС остановили полностью

В НАЭК Украины "Энергоатом" подчеркнули, что осуществляют все возможные меры для поставки на ЗАЭС дополнительных партий дизельного топлива, сообщает Zakon.kz.
11 сентября в 06:41 по времени Нур-Султана энергоблок №6 ЗАЭС отключили от энергосети. Идет подготовка к его расхолаживанию и переводу в холодное состояние. Об этом сообщили в Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".
- Последние трое суток шестой энергоблок работал в режиме острова, заживая лишь собственные потребности ЗАЭС на критически низком уровне мощности (от 114 до 140 МВт), поскольку из-за российских обстрелов были повреждены все линии связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины, сообщили в НАЭК "Энергоатом".
10 сентября после восстановления работоспособности одной из этих линий связи электропитание собственных нужд ЗАЭС стало возможным от энергосистемы Украины. Поэтому было принято решение об отключении энергоблока №6 и перевода его в наиболее безопасное состояние.
В случае повторного повреждения линий связи с энергосистемой, риск чего остается большим, питание собственных нужд ЗАЭС будет происходить от дизель-генераторов, срок работы которых ограничен технологическим ресурсом и объемами имеющегося дизельного топлива.
В компании сообщили, что осуществляют все возможные меры для поставки на ЗАЭС дополнительных партий дизельного топлива.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz