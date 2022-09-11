Стоматолог: сон на боку меняет прикус и форму лица

Привычка спать на животе или на боку с открытым ртом приводит к постоянному давлению на одну сторону лица, сообщает Zakon.kz.
Частый сон на боку или на животе может привести к изменению положения зубов и формы лица. Об этом сообщил стоматолог Николай Ожерельев, сообщает URA.RU.
Челюсти отклоняются от своего нейтрального положения, а зубы и вся жевательная система травмируются.
- Со временем такое давление может вызвать изменение положения зубов и, как следствие, формы лица. Также не стоит подкладывать под лицо руку. Так как это приводит к неравномерной нагрузке на зубы и деформации прикуса, - рассказал Николай Ожерельев.
Прикус нарушится и в случае, если вы спите без подушки. Правильная подушка должна обеспечивать поддержку так, чтобы шея была расположена параллельно матрасу.
- В состоянии покоя зубы не должны соприкасаться друг с другом или быть плотно сжатыми. Это означает, что челюсти расслаблены. Кончик языка при этом будет находиться за верхними передними зубами и слегка касаться неба, - рассказал Николай Ожерельев.
Он подчеркнул, что спать на спине не рекомендуется сразу после удаления зуба мудрости. Такая поза может спровоцировать возникновение отека. В первые несколько ночей после удаления зуба нужно спать на боку на высокой подушке, чтобы голова была приподнята.
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