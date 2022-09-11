За подделку больничного листа карагандинца отправили подметать улицы

Фото: ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям
Житель Караганды будет 80 часов подметать улицы за поддельный больничный лист. Его осудили за подделку документов, передает ИА «NewTimes.kz».
На одном из предприятий города 27-летнему мужчине потребовались три выходных дня на работе по семейным обстоятельствам.
Чтобы все было официально, он приобрел у неизвестных больничный лист за 4 тыс тенге, отнес «подделку» в отдел кадров. Поддельный лист установили сотрудники предприятия, которые сообщили об этом в полицию.
По данному факту в отношения работника было зарегистрировано уголовное дело по части третьей статьи 385 УК РК «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград», судом было назначено наказание в виде привлечения к 80 часам общественных работ.
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