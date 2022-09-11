В Кыргызстане рекордно повысили пенсии

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров объявил о наиболее значительном на фоне прошлых лет повышении пенсии в стране, передает Tengrinews.kz.



С 1 октября прибавка к пенсиям кыргызстанцев составит в среднем от 1700 до 3400 сомов (примерно от 10 до 20 тысяч тенге).



"Мы знаем, что это далеко не идеальная цифра. Но исходя из сегодняшних возможностей бюджета, мы делаем все для улучшения жизнедеятельности наших граждан. В ранние годы повышение пенсий всегда проводилось в среднем на 200-300 сомов (1100-1700 тенге. - Прим.). Социальная политика государства и далее будет направлена на повышение качества жизни и повышение благосостояния кыргызстанцев", - написал Жапаров в Facebook.



Также он привел данные о том, что в Кыргызстане насчитывается 735 тысяч пенсионеров. Теперь ежегодно на выплату пенсий для них из республиканского бюджета будут выделять не 70 миллиардов, а 90 миллиардов сомов.