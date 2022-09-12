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Снижение пенсионного возраста для женщин: глава Минтруда встретилась с активистками

Просмотров:368 Опубликовано: Сегодня, 08:51
Снижение пенсионного возраста для женщин: глава Минтруда встретилась с активистками
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН, 12 сен — Sputnik. В министерстве труда и социальной защиты населения прошла главы ведомства Тамары Дуйсеновой c активистами Движения женщин Казахстана за снижение пенсионного возраста женщин.

Участникам рассказали о начатой с Нацбанком работе по пересмотру параметров, используемых при определении стоимости пенсионного аннуитета. Предполагается, что аннуитет может стать более доступным для казахстанцев, говорится в сообщении Минтруда.

На встрече Дуйсенова рассказала также о приостановлении запланированного повышения пенсионного возраста женщин на уровне 61 года до 2028 года и повышении совокупной пенсии в среднем на 27% в течение последующих 3 лет.

Это повышение коснётся более 2 млн. состоявшихся пенсионеров, а также будущих пенсионеров, имеющих трудовой стаж до 1998 года.


Источник: sputniknews.kz
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