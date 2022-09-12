Снижение пенсионного возраста для женщин: глава Минтруда встретилась с активистками

НУР-СУЛТАН, 12 сен — Sputnik. В министерстве труда и социальной защиты населения прошла главы ведомства Тамары Дуйсеновой c активистами Движения женщин Казахстана за снижение пенсионного возраста женщин.



Участникам рассказали о начатой с Нацбанком работе по пересмотру параметров, используемых при определении стоимости пенсионного аннуитета. Предполагается, что аннуитет может стать более доступным для казахстанцев, говорится в сообщении Минтруда.



На встрече Дуйсенова рассказала также о приостановлении запланированного повышения пенсионного возраста женщин на уровне 61 года до 2028 года и повышении совокупной пенсии в среднем на 27% в течение последующих 3 лет.



Это повышение коснётся более 2 млн. состоявшихся пенсионеров, а также будущих пенсионеров, имеющих трудовой стаж до 1998 года.