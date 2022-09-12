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С 1 октября оформить займ в Казахстане станет сложнее

Просмотров:265 Опубликовано: Сегодня, 09:57
С 1 октября оформить займ в Казахстане станет сложнее
Фото из открытых источников
С 1 октября оформить любой займ будет сложнее из-за коэффициента долговой нагрузки и обновления кредитной истории день в день, передает ИА «NewTimes.kz».

В социальной сети TikTok набирает популярность видео, где казахстанцам советуют не откладывать оформление кредитов, если есть такая потребность, так как сделать это будет сложнее, особенно тем, кто уже имеет займы. Для оформления кредитов с 1 октября платежи по займу не должны будут превышать 50% от официального дохода.

В июле этого года в Казахстане приняли поправки в законодательство, которые не позволяют закредитованным казахстанцам получать новые займы. Также срок предоставления информации о кредитной истории сократился с 15 дней до 1 рабочего дня. Кроме этого, в РК ввели ограничения предельного значения вознаграждения по микрокредиту и размеру штрафов, пени со 100% до 50% от суммы микрокредита.

Раньше, к примеру, заемщики могли в течение 15 рабочих дней получить несколько кредитов, поэтому их коэффицент долговой нагрузки мог превышать предельную величину, установленную законодательством.

Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности».

Также на 1 января 2022 года долг всех казахстанцев по кредитам составил 18,4 трлн тенге, в основном все в отечественной валюте, и лишь 1,9 трлн – в долларах.



Источник: newtimes.kz
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