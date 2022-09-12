"Ушел по-английски". Случай с журналистом в прямом эфире развеселил Казнет

Видеофрагмент с участием корреспондента "Хабар 24" стал популярным в соцсетях, за сутки собрав огромное количество просмотров и комментариев. Подробнее об инциденте рассказывает Tengri Lifetyle.Выражение "уйти по-английски" приобрело новый смысл после случая в прямом эфире с журналистом Адилем Балтабаевым. Корреспондент в ответ на вопрос ведущей многозначительно промолчал, после чего решил спешно ретироваться.Конфуз ожидаемо вызвал резонанс с социальных сетях, сопровождаясь ироничными комментариями."Ушел по-английски", "Вот так нужно уклоняться от ответов", "Это я, когда у меня спрашивают про женитьбу", "Президентов много, а ты у мамы Адиль", "Это новый Сабуров", - пошутили пользователи в комментариях.Мы связались с Адилем Балтабаевым, чтобы узнать подробности случившегося в прямом эфире. По словам журналиста, от ответа он не уклонялся и вопрос также слышал, но произошла техническая неполадка."Это прямой эфир, где часто происходят технические неполадки. Кроме меня вопроса никто не слышал, потому что эфир с коллегой уже был завершен. Было бы странно отвечать на вопрос, который зрители зала не слышали. Поэтому я решил промолчать и не занимать дополнительные секунды эфира, перебивая коллег в зале", - объяснил редакции Tengri Lifestyle корреспондент.Журналист уточнил, что подключенный к нему микрофон транслировал звук не только в эфир, но и на весь концертный зал."Представьте себе, в зале сидят очень уважаемые люди, люди из правительства, из Парламента, и я, перебивая ведущего, начинаю отвечать на вопрос на весь зал - это было бы глупо. (...) С самоиронией у меня все в порядке, поэтому я над этим посмеялся. С Касым-Жомартом Кемелевичем работается прекрасно", - заключил Адиль Балтабаев.