"Возможно, не увидятся". Прощание пожилых брата и сестры растрогало казахстанцев

Трогательное видео прощания пожилых брата и сестры обсуждают казахстанцы. Tengri Lifestyle связался с девушкой, на чью страницу был загружен этот ролик, чтобы узнать детали эмоционального видео.Видео было опубликовано на странице Instagram Гульдарии Дандиной. А снимала трогательную встречу на память ее сестра. Обе они - внучки Галимжана Раисова, мужчины на видео."Родные брат и сестра. Ей 90 лет, ему 87. Она живет в России, а ата - в Казахстане. Они прощаются до скорой встречи. Они плачут, потому что, возможно, больше никогда не увидятся", - говорится в описании к видео.Ролик не оставил равнодушными пользователей Instagram и собрал множество комментариев."Я тоже плачу вместе с ними", "Пусть будет возможность видеться почаще", "До слез... родные есть родные", - пишут пользователи соцсети под постом.Как рассказывает Гульдария, их дедушка родился 10 июля 1935 года."Родился мой ата в России, в селе недалеко от Павлодара. В семье их было 11 детей. На этом видео, которое так полюбилось многим, мой дедушка и его сестра Жазира, ей уже 90 лет. Она так и осталась жить в том российском селе", - поделилась Гульдария.По словам девушки, дедушка каждое лето ездил к своей сестре в Россию, чтобы навестить ее."И она тоже к нам приезжает. Так получилось, что в этом году дедушка заболел и не смог поехать к сестре. Бабушка решила приехать сама, она у нас шустрая. Но внезапно у нее случился инсульт, и ее забрали в реанимацию. Оба сильно болели этим летом. После выписки она все еще была слаба, и мы решили отвезти дедушку к ней. Он собрал все свои силы и преодолел дальний путь. Оба говорят, что чувствуют, что это их последняя встреча. Когда снимали это видео, всем было очень грустно", - продолжает Гульдария.Гульдария невероятно благодарна своему дедушке за заботу о внуках, которую он проявляет на протяжении всей своей жизни."Наш дедушка самый добрый, заботливый и внимательный человек. Вместе с моей мамой, его дочерью и моей бабушкой Саукан, он воспитал меня и моих двух сестренок. Мы росли без отца на руках у ата. Он ни в чем нам не отказывал. Дедушка всю жизнь проработал в ГАИ. Он почетный пенсионер МВД. Мне кажется, он был самым честным и справедливым гаишником", - добавляет Гульдария.Сейчас дедушка вместе с Гульдарией и ее семьей проживает в Павлодаре. Гульдария подчеркивает, что все близкие надеются, что следующим летом 2023 года дедушка и его сестра все-таки смогут снова встретиться и попить вместе чай.