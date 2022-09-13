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Еще один сообщник Аблязова вернулся в Казахстан - Антикор

Просмотров:360 Опубликовано: Сегодня, 14:25
Еще один сообщник Аблязова вернулся в Казахстан - Антикор
Иллюстративное фото:elements.envato.com
Антикоррупционная служба сообщила о возвращении еще одного сообщника Мухтара Аблязова, находившегося в международном розыске, передает Tengrinews.kz.

"По уголовному делу в отношении бывшего топ-менеджмента АО "БТА-Банк" с 2011 года в розыске находился номинальный директор ТОО "Новый Калкаман" Пак Виталий Леонидович.

В период 2006-2008 годов посредством незаконного кредитования данной компании Мухтаром Аблязовым и его сообщниками похищены денежные средства на сумму более 8,9 миллиарда тенге", - говорится в сообщении.

В 2019 году Антикор установил, что Виталий Пак находится в китайском городе Ченду.

"После проведенной должной разъяснительной работы с близкими родственниками и адвокатом подозреваемого Пак изъявил желание возвратиться в Казахстан, о чем направил письменное заявление.

27 августа текущего года при содействии Интерпола МВД Пак прибыл из Ченду в Алматы и водворен в следственный изолятор. Досудебное расследование продолжается", - добавили в Антикоре.


Источник: tengrinews.kz
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