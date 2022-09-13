Еще один сообщник Аблязова вернулся в Казахстан - Антикор

Антикоррупционная служба сообщила о возвращении еще одного сообщника Мухтара Аблязова, находившегося в международном розыске, передает Tengrinews.kz.
"По уголовному делу в отношении бывшего топ-менеджмента АО "БТА-Банк" с 2011 года в розыске находился номинальный директор ТОО "Новый Калкаман" Пак Виталий Леонидович.
В период 2006-2008 годов посредством незаконного кредитования данной компании Мухтаром Аблязовым и его сообщниками похищены денежные средства на сумму более 8,9 миллиарда тенге", - говорится в сообщении.
В 2019 году Антикор установил, что Виталий Пак находится в китайском городе Ченду.
"После проведенной должной разъяснительной работы с близкими родственниками и адвокатом подозреваемого Пак изъявил желание возвратиться в Казахстан, о чем направил письменное заявление.
27 августа текущего года при содействии Интерпола МВД Пак прибыл из Ченду в Алматы и водворен в следственный изолятор. Досудебное расследование продолжается", - добавили в Антикоре.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.