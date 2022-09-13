«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 13 Сентября
+24...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 471.99 KZT
  • €1 = 478.83 KZT
  • 1 RUB = 7.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

По предложению депутатов будет возвращено прежнее название столицы

Просмотров:1222 Опубликовано: Сегодня, 15:34
По предложению депутатов будет возвращено прежнее название столицы
Фото с сайта gelio.livejournal.com
Предложение парламентариев включили в проект Конституционного закона с согласия главы государства.

Президенту сообщили о предложении депутатов парламента вернуть столице Казахстана прежнее название Астана, сообщил пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай.

"Президент проинформирован об этой инициативе депутатов, которые в свою очередь опирались на предложения, которые неоднократно высказывались в ходе встреч с населением, а также в многочисленных обращениях граждан в период референдума", – отметил он.

Предложение парламентариев включено в проект Конституционного закона с согласия главы государства.

"При этом президент считает историческим фактом решающую роль Нурсултана Назарбаева в укреплении современной государственности Казахстана и становлении столицы. Поэтому другие объекты, названные в честь первого президента, должны сохранить свои наименования", – добавил Руслан Желдибай.


Источник: informburo.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
jokerok (Посетители) Сегодня, 18:14
будет возвращено прежнее название столицы

Да вы заколебали! Мошенники только привыкли!

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • minus
 Marat Schmidt (Посетители) Сегодня, 17:08
Вор должен сидеть в тюрьме.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Marat Schmidt
  • minus
 Adai11 (Посетители) Сегодня, 15:56
Которые в свою очередь опирались на предложения, которые неоднократно высказывались в ходе встреч с населением - раньше на что Вы опирались то, Жалақтар devil
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика