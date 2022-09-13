По предложению депутатов будет возвращено прежнее название столицы

Предложение парламентариев включили в проект Конституционного закона с согласия главы государства.



Президенту сообщили о предложении депутатов парламента вернуть столице Казахстана прежнее название Астана, сообщил пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай.



"Президент проинформирован об этой инициативе депутатов, которые в свою очередь опирались на предложения, которые неоднократно высказывались в ходе встреч с населением, а также в многочисленных обращениях граждан в период референдума", – отметил он.



Предложение парламентариев включено в проект Конституционного закона с согласия главы государства.



"При этом президент считает историческим фактом решающую роль Нурсултана Назарбаева в укреплении современной государственности Казахстана и становлении столицы. Поэтому другие объекты, названные в честь первого президента, должны сохранить свои наименования", – добавил Руслан Желдибай.