«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 13 Сентября
+24...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 471.99 KZT
  • €1 = 478.83 KZT
  • 1 RUB = 7.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

“Плачущий солдат” из Арыси признался в нетрадиционной ориентации в Германии

Просмотров:270 Опубликовано: Сегодня, 16:12
“Плачущий солдат” из Арыси признался в нетрадиционной ориентации в Германии
Кадры видео
Издание "ЕвроПресс24" рассказало про признание Исатая Алибаева, бывшего солдата из Казахстана, который известен по видеоролику, где он плачет, передает Liter.kz.

Ролик был записан летом 2019 года, когда в Арыси разрывались снаряды на территории военных складов.

Исатай Алибаев служил с 2011 года, получил звание страшего лейтенанта, был женат, он отец дочери.

После он уволился из армии и переехал в Германию, где продолжает записывать ролики. В одном из них он пожаловался на судьбу, разместив текст на все того же ролика из Арыси:

Я был солдатом своей страны. Я получал за свои взгляды, но не сдавался. Я плакал ночами, но не показывал своих слез. Я сделал шаг вперед и теперь не буду прежним.

Издание сделало вывод по кадрам видео, что Исатая Алибаева не взяли в армию из-за сексуальной ориентации.

Пользователи из Германии выразили поддержку Алибаеву и отметили, что в их стране каждый житель имеет право открыто выражать свою гендерную и сексуальную идентичность, пишет "ЕвроПресс24".

Также там добавили, что представители ЛГБТ в Казахстане сталкиваются с враждебностью и произволом, отсутствием должных механизмов реагирования и поддержки, живут в атмосфере страха.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика