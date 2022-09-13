“Плачущий солдат” из Арыси признался в нетрадиционной ориентации в Германии

Издание "ЕвроПресс24" рассказало про признание Исатая Алибаева, бывшего солдата из Казахстана, который известен по видеоролику, где он плачет, передает Liter.kz.



Ролик был записан летом 2019 года, когда в Арыси разрывались снаряды на территории военных складов.



Исатай Алибаев служил с 2011 года, получил звание страшего лейтенанта, был женат, он отец дочери.



После он уволился из армии и переехал в Германию, где продолжает записывать ролики. В одном из них он пожаловался на судьбу, разместив текст на все того же ролика из Арыси:



Я был солдатом своей страны. Я получал за свои взгляды, но не сдавался. Я плакал ночами, но не показывал своих слез. Я сделал шаг вперед и теперь не буду прежним.



Издание сделало вывод по кадрам видео, что Исатая Алибаева не взяли в армию из-за сексуальной ориентации.



Пользователи из Германии выразили поддержку Алибаеву и отметили, что в их стране каждый житель имеет право открыто выражать свою гендерную и сексуальную идентичность, пишет "ЕвроПресс24".



Также там добавили, что представители ЛГБТ в Казахстане сталкиваются с враждебностью и произволом, отсутствием должных механизмов реагирования и поддержки, живут в атмосфере страха.