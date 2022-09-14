Когда и где посмотреть третий бой Головкин — «Канело»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Появилась информация о трансляции третьего боя Головкин — «Канело» в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.



Утром 18 сентября в Лас-Вегасе (США) состоится третий бой казахстанского боксера Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) и мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (57-2-2, 39 КО).



В Казахстане показ третьего поединка Головкин — «Канело» запланирован телеканалом «Qazsport». Начало трансляции вечера бокса — в 05:00 по времени Нур-Султана. Главный бой начнется ориентировочно в 08:00.



Напомним, третий бой Головкин — «Канело» состоится на T-Mobile Arena. На кону в предстоящем поединке будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе — на данный момент им является «Канело».