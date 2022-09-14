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Польская кондитерская компания Stokson откроет производство в Нур-Султане

Просмотров:603 Опубликовано: Сегодня, 12:37
Польская кондитерская компания Stokson откроет производство в Нур-Султане
ФОТО: © stokson.com.pl
Стоимость проекта оценивается в пять миллионов евро.

Один из крупнейших польских кондитерских заводов Stokson планирует запустить производство в Казахстане. Об этом руководители польской компании рассказали на встрече с председателем Комитета по инвестициям МИД РК Ардаком Зебешевым и председателем правления Kazakh Invest Меиржаном Юсуповым.

Предприятие стоимостью пять миллионов евро планируется открыть в Нур-Султане. Там создадут более ста рабочих мест. Продукцию будут поставлять на внутренний рынок и соседние страны. Срок реализации проекта – 2023 год.

Stokson – один из крупнейших польских заводов по производству кондитерских изделий. В течение 30 лет компания поставляет продукцию в более чем 40 стран.

Учредители компании Stokson Генрик Стоклоса и Матеуш Стоклоса считают, что открытие производственного комплекса в Казахстане положительно скажется на экономике Казахстана, а также сыграет важную роль в расширении представительства компании на мировых рынках, так как это первый инвестиционный проект компании.

«Очень рады, что для своего первого зарубежного производства выбрали именно Казахстан. Мы занимаем лидирующие позиции в странах Евросоюза по поставке кондитерских товаров и благодаря открытию завода в стране планируем выйти на рынки стран Центральной Азии, СНГ и стран Кавказа. В Казахстане нас привлек высокий уровень развития сельского хозяйства, а также планомерная работа Казахстана по привлечению инвестиций. Мы очень благодарны, что вы в сжатые сроки смогли организовать нам визит, и верим, что благодаря вашей поддержке уже в следующем году будем поставлять продукцию по приемлемой цене на казахстанские рынки», – заявил Генрик Стоклоса.


Источник: forbes.kz
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Комментарии ( 2 )

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Космос (Посетители) Сегодня, 17:01
Orion,
Видимо, цена на сахар для них совсем не большая проблема, по сравнением с главными причинами. Думаю, что сегодня (в перспективе ещё хуже) это непомерная стоимость электричества в Европе для производства и потеря огромнейшего рынка сбыта (РФ) продукции из-за своих же санкций, которые можно обойти таким хитрым "макаром" - поставлять "в соседние страны" ;) продукцию в РФ с территории РК. Бизнес, он такой - политика политикой, а выживать надо, жизнь заставляет...
Думаю, что релокация производств компаний, поддержавщих санкции, из РФ в РК хороший вариант для всех. ;)
 
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Orion (Посетители) Сегодня, 14:22
В Казахстане нас привлек высокий уровень развития сельского хозяйства

hypnosis не может быть
А как же ситуация с сахаром и его удорожанием.
 
 

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