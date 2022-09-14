Польская кондитерская компания Stokson откроет производство в Нур-Султане

Стоимость проекта оценивается в пять миллионов евро.
Один из крупнейших польских кондитерских заводов Stokson планирует запустить производство в Казахстане. Об этом руководители польской компании рассказали на встрече с председателем Комитета по инвестициям МИД РК Ардаком Зебешевым и председателем правления Kazakh Invest Меиржаном Юсуповым.
Предприятие стоимостью пять миллионов евро планируется открыть в Нур-Султане. Там создадут более ста рабочих мест. Продукцию будут поставлять на внутренний рынок и соседние страны. Срок реализации проекта – 2023 год.
Stokson – один из крупнейших польских заводов по производству кондитерских изделий. В течение 30 лет компания поставляет продукцию в более чем 40 стран.
Учредители компании Stokson Генрик Стоклоса и Матеуш Стоклоса считают, что открытие производственного комплекса в Казахстане положительно скажется на экономике Казахстана, а также сыграет важную роль в расширении представительства компании на мировых рынках, так как это первый инвестиционный проект компании.
«Очень рады, что для своего первого зарубежного производства выбрали именно Казахстан. Мы занимаем лидирующие позиции в странах Евросоюза по поставке кондитерских товаров и благодаря открытию завода в стране планируем выйти на рынки стран Центральной Азии, СНГ и стран Кавказа. В Казахстане нас привлек высокий уровень развития сельского хозяйства, а также планомерная работа Казахстана по привлечению инвестиций. Мы очень благодарны, что вы в сжатые сроки смогли организовать нам визит, и верим, что благодаря вашей поддержке уже в следующем году будем поставлять продукцию по приемлемой цене на казахстанские рынки», – заявил Генрик Стоклоса.
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