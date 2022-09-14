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Ономастическая комиссия поддержала переименование столицы в Астану

Просмотров:162 Опубликовано: Сегодня, 15:08
Ономастическая комиссия поддержала переименование столицы в Астану
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Члены ономастической комиссии поддержали предложение о переименовании Нур-Султана в Астану, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

В столице состоялось очередное заседание ономастической комиссии. В соответствии с повесткой дня обсуждался вопрос о переименовании города Нур-Султана в город Астана.

"Ранее членами депутатской группы "Жаңа Қазақстан" Мажилиса, жителями города поднимался вопрос о переименовании столицы в город Астана. Предложение парламентариев также включено в проект конституционного закона. Члены ономастической комиссии поддержали предложение о переименовании столицы", - говорится в сообщении.

В заседании ономастической комиссии участие принимали:

заместитель директора РГУ "Институт истории государства";
доктор исторических наук, профессор Б. Аяган;
доктор исторических наук, профессор М. Абсеметов;
доктор педагогических наук, общественный деятель Т. Кишкашбаев;
генеральный директор НАО "Национальный научно-практический центр "Тіл-Қазына" имени Шаяхметова" Е. Тлешов;
директор городского филиала Союза писателей Казахстана, заслуженный деятель Казахстана Д. Капулы.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Orion (Посетители) Сегодня, 16:03
Интересно, а когда переименовывали с Астаны, тоже комиссии собирались.
Пусть про центральные площади не забудут.
 
 

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