Ономастическая комиссия поддержала переименование столицы в Астану

Члены ономастической комиссии поддержали предложение о переименовании Нур-Султана в Астану, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.



В столице состоялось очередное заседание ономастической комиссии. В соответствии с повесткой дня обсуждался вопрос о переименовании города Нур-Султана в город Астана.



"Ранее членами депутатской группы "Жаңа Қазақстан" Мажилиса, жителями города поднимался вопрос о переименовании столицы в город Астана. Предложение парламентариев также включено в проект конституционного закона. Члены ономастической комиссии поддержали предложение о переименовании столицы", - говорится в сообщении.



В заседании ономастической комиссии участие принимали:



заместитель директора РГУ "Институт истории государства";

доктор исторических наук, профессор Б. Аяган;

доктор исторических наук, профессор М. Абсеметов;

доктор педагогических наук, общественный деятель Т. Кишкашбаев;

генеральный директор НАО "Национальный научно-практический центр "Тіл-Қазына" имени Шаяхметова" Е. Тлешов;

директор городского филиала Союза писателей Казахстана, заслуженный деятель Казахстана Д. Капулы.