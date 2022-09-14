Депутат о космической отрасли Казахстана: Остановилась в развитии

Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева заявила, что Казахстан остановился в космическом развитии, и призвала пересмотреть приоритеты, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В депутатском запросе на имя заместителя премьер-министра Романа Скляра депутат отметила, что раньше в Казахстане уделяли большое внимание развитию космической отрасли. С 2007 года в стране работало Национальное космическое агентство, создавались отраслевые предприятия и кадровое ядро научного и инженерного состава.



"Был организован Национальный центр космических исследований и технологий. Создана космическая система связи вещания серии KazSat в составе двух спутников - KazSat-2, KazSat-3 и два наземных комплекса управления в Акмолинской и Алматинской областях.



Мы видим результаты работы космической системы дистанционного зондирования Земли, состоящей из спутников среднего и высокого разрешения KazEOSat-1, KazEOSat-2. Работает система высокоточной спутниковой навигации", - пояснила Смышляева.





Однако, по ее словам, в 2014 году агентство упразднили, а его функции сейчас выполняет комитет при Министерстве по инвестициям и развитию (скорее всего депутат имела в виду Аэрокосмический комитет Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности).



"Поэтапно космическое направление перестало быть стратегическим, и это не могло не отразиться на состоянии дел в отрасли. Начат, но до сих пор не завершен проект по созданию сборочно-испытательного комплекса. С большим промедлением проводится работа по строительству КРК "Байтерек".



В прошлом году Министерство цифрового развития отказалось от проекта по изготовлению спутника KazSat-2R, который должен был заменить в системе связи другой спутник после завершения сроков его эксплуатации. Таким образом, поставив под сомнение существование самодостаточной и независимой системы спутниковой связи, а с ней вместе и информационный суверенитет государства. Казахстан, преодолев начальную фазу по формированию новой отрасли для страны, остановился в развитии", - заявила депутат.



В заключение депутат призвала:



в кратчайшие сроки разработать национальную программу развития космической отрасли с понятными задачами и достижимыми индикаторами;

рассмотреть возможность возвращения статуса отдельного государственного органа Национальному космическому агентству;

пересмотреть приоритеты в реализации проектов в комической отрасли, исходя из соображений развития и безопасности.