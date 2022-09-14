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Депутат о космической отрасли Казахстана: Остановилась в развитии

Просмотров:408 Опубликовано: Вчера, 17:38
Депутат о космической отрасли Казахстана: Остановилась в развитии
Иллюстративное фото
Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева заявила, что Казахстан остановился в космическом развитии, и призвала пересмотреть приоритеты, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В депутатском запросе на имя заместителя премьер-министра Романа Скляра депутат отметила, что раньше в Казахстане уделяли большое внимание развитию космической отрасли. С 2007 года в стране работало Национальное космическое агентство, создавались отраслевые предприятия и кадровое ядро научного и инженерного состава.

"Был организован Национальный центр космических исследований и технологий. Создана космическая система связи вещания серии KazSat в составе двух спутников - KazSat-2, KazSat-3 и два наземных комплекса управления в Акмолинской и Алматинской областях.

Мы видим результаты работы космической системы дистанционного зондирования Земли, состоящей из спутников среднего и высокого разрешения KazEOSat-1, KazEOSat-2. Работает система высокоточной спутниковой навигации", - пояснила Смышляева.


Однако, по ее словам, в 2014 году агентство упразднили, а его функции сейчас выполняет комитет при Министерстве по инвестициям и развитию (скорее всего депутат имела в виду Аэрокосмический комитет Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности).

"Поэтапно космическое направление перестало быть стратегическим, и это не могло не отразиться на состоянии дел в отрасли. Начат, но до сих пор не завершен проект по созданию сборочно-испытательного комплекса. С большим промедлением проводится работа по строительству КРК "Байтерек".

В прошлом году Министерство цифрового развития отказалось от проекта по изготовлению спутника KazSat-2R, который должен был заменить в системе связи другой спутник после завершения сроков его эксплуатации. Таким образом, поставив под сомнение существование самодостаточной и независимой системы спутниковой связи, а с ней вместе и информационный суверенитет государства. Казахстан, преодолев начальную фазу по формированию новой отрасли для страны, остановился в развитии", - заявила депутат.

В заключение депутат призвала:

в кратчайшие сроки разработать национальную программу развития космической отрасли с понятными задачами и достижимыми индикаторами;
рассмотреть возможность возвращения статуса отдельного государственного органа Национальному космическому агентству;
пересмотреть приоритеты в реализации проектов в комической отрасли, исходя из соображений развития и безопасности.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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bake (Посетители) Вчера, 19:51
Нам бы сначала туалеты в школах до ума довести.
 
 

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