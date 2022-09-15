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Борьба за жизнь: как пожарный из Караганды в одночасье оказался ненужным государству

Просмотров:395 Опубликовано: Сегодня, 11:44
Борьба за жизнь: как пожарный из Караганды в одночасье оказался ненужным государству
Фото medportal.ru
Несовершенство правил выдачи арендного жилья, отсутствие может толкнуть на отчаянные поступки. В редакцию Liter.kz обратилась многодетная семья из Карагандинской области, которая рассказала о том, как равнодушие чиновников может стоить жизни больному многодетному отцу.

43-летний Улан Секебаев проживает в поселке Агадырь Шетского района Карагандинской области. Здесь он работал в пожарной части, пока в 2016 году не стало ухудшаться здоровье. Целый месяц он находился в больнице Караганды, но врачи не смогли поставить ему диагноз. И только биопсия, проведенная в столице, показала, что мужчина страдает от хронической почечной недостаточности пятой степени.

До 2018 года мужчина пытался вылечиться собственными усилиями. Лежал в больнице, ездил в Ташкент, где народная молва сулила быстрое исцеление, получал лечение стволовыми клетками в столице. Улану ничего не помогало, а состояние ухудшалось. Заболевание стало сопровождаться повышенным артериальным давлением и проблемами с сердцем, депрессией.

В январе 2019 года очередной анализ крови показал, что в крови мужчины зашкаливает креатинин – продукт распада, который сигнализирует, что почки не справляются с функциями фильтрации. Улану Секебаеву назначили гемодиализ. Но эта процедура не проводится в Агадыре. Ближайшее спасение – Караганда.

Ради этой процедуры мужчине пришлось переехать в областной центр и снять квартиру. Так как гемодиализ проводится три раза в неделю. Пропускать процедуры подобно смерти. Теперь Улан Секебаев – инвалид первой группы.

У нас многодетная семья, воспитываем четверых детей. Я осталась в Агадыре с двумя младшими детьми, муж со старшими – в Караганде, они студенты. Мотаемся еженедельно друг к другу. Очень тяжело жить порознь как морально, так и материально. Муж, естественно, не работает теперь. Я живу в Агадыре с пожилыми родителями супруга, – говорит Гульшат.

Чтобы облегчить финансовое бремя, женщина попросила помощи у акимата в предоставлении арендного жилья в Караганде. Сейчас Улан платит за съем жилья 90 тысяч, не считая коммунальных услуг. Но госорган отказал семье, так как у Гульшат Шакеновой имеется собственное жилье. На нее записан дом в Агадыре 1979 года постройки с печным отоплением.

Наш дом никому не нужен. В Агадыре соседи годами пытаются продать свои дома, но даже в случае удачи больше шести-семи миллионов тенге за него не выручишь. А в Караганде цена на жилье начинается от 15 миллионов. Мы не просим бесплатную квартиру. Нам нужно арендное жилье, чтобы жить семьей и ухаживать за больным супругом. Но все упирается в то, что в глазах государства мы ни в чем не нуждаемся, потому что есть собственный дом, – говорит Гульшат Шакенова.

По ее словам, несмотря на то, что супруги воспитывают четверых детей, ни под какие льготные ипотечные программы они не подпадают. Плюс зарплата Гульшат в размере 240 тысяч тенге, которая тратится на всю семью, по закону также считается достаточным доходом. Обращение в различные инстанции результата не дали.

Я писала в Минздрав с просьбой открыть пункт по проведению гемодиализа в Агадыре. Минздрав перенаправил мое письмо в облздрав, который ответил, что это дорогая процедура. И если возможность проведения гемодиализа и рассмотрят, то не в Агадыре, а в райцентре. Однако для нас проблематично зимой добираться туда – поселковые дороги заметает снегом, – рассказала Гульшат.

Последняя надежда семьи – трансплантация почек. Улан Секебаев уже получил приглашение из клиники в Турции, где готовы провести такую операцию. Но она обойдется в 16 тысяч долларов (7,5 млн тенге) и анализы на 2500 долларов (1,18 млн тенге). Прибавим сюда стоимость перелета и проживания.

Гульшат Секебаева открыла сбор. Неравнодушные люди собрали два миллиона тенге. Но сбор идет медленно. Поэтому Улан продолжает получать гемодиализ, который, к счастью, пока в Казахстане бесплатный.

В акимате Караганды нам подтвердили, что Улан Секебаев в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда в г. Караганде не состоит. Как инвалид первой группы, он имеет право на получение арендного жилья.

Однако лица “признаются нуждающимися в жилище из государственного жилищного фонда, если они не имеют жилища на праве собственности на территории Республики Казахстан при постановке на учет и на момент предоставления жилища из коммунального жилищного фонда или жилищного фонда государственного предприятия”.

Женщина в отчаянии задается вопросом, почему государство так строго придерживается жилищных правил, но не относится строго к себе. К примеру, старый дом в небольшом поселке стал камнем преткновения для получения арендного жилья. Но никто не обращает внимания, что инвалид первой группы не получает положенные ему в рамках ГОБМП лекарственные препараты, потому что их нет. Ее просьба – чтобы подобные случаи разбирали индивидуально, ведь не всегда жилье в собственности означает хоромы.


Источник: liter.kz
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