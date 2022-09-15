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Токаев заявил о готовности Казахстана провести чемпионат мира по хоккею

Просмотров:239 Опубликовано: Сегодня, 12:39
Токаев заявил о готовности Казахстана провести чемпионат мира по хоккею
Фото: t.me/bort_01
Президент Касым-Жомарт Токаев принял президента Международной федерации хоккея Люка Тардифа, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Сообщается, что собеседники обсудили перспективы развития и популяризации хоккея, а также проведения крупных международных турниров в Казахстане.

Президент рассказал Люку Тардифу о достижениях казахстанского хоккея, принимаемых мерах по развитию отечественного спорта.

Глава государства отметил, что в нашей стране отмечается значительный рост популярности хоккея, увеличивается количество детско-юношеских хоккейных школ и молодежных команд. Сегодня этим видом спорта занимается уже более 14 тысяч человек.

Отдельное внимание в ходе беседы было уделено возможностям спортивной инфраструктуры. В этом контексте Глава государства заявил о готовности Казахстана провести чемпионат мира в 2027 году, если заявка нашей страны будет поддержана в ходе голосования, намеченного на май 2023 года.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Международная федерация хоккея никогда в своей истории не проводила чемпионаты высшего уровня в азиатском регионе.

Президент Международной федерации хоккея поблагодарил Главу государства за возможность встречи и высоко оценил внимание, оказываемое развитию хоккея в Казахстане. Он отметил наличие у Казахстана всей необходимой инфраструктуры для проведения международных состязаний самого высокого уровня.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Orion (Посетители) Сегодня, 15:05
чемпионат мира по хоккею

Это самое главное на сегодня.
Народ со своими заботами подождет.
 
 

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