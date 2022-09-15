Иран подписал меморандум о полноправном членстве в ШОС

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян и генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин подписали меморандум о взаимопонимании о предоставлении Ирану полноправного членства в ШОС, сообщает Zakon.kz.



Как уточнил глава МИД Ирана, документ был подписан 14 сентября в Самарканде.



- Мы вступили в новый этап в различных экономических, торговых, транзитных и энергетических сотрудничествах. Генеральный секретарь организации поздравил Иран с постоянным присоединением и подписанием документа и назвал это важным событием, - сообщил министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян.



После подписания меморандума глава МИД Ирана заявил, что на днях все документы, связанные с завершением процесса членства Исламской Республики Иран в ШОС, были одобрены Кабинетом министров и направлены в Меджлис для рассмотрения и юридических процедур.



По мнению генсека Шанхайской организации сотрудничества, вступление Ирана в ШОС укрепит и продвинет организацию.



В Самарканде 15-16 сентября проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.